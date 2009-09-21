Янукович поддержит "неправильный" бюджет Тимошенко при одном условии

Фракция Партии регионов поддержит проект государственного бюджета на 2010 год, если правительство согласится повысить минимальные пенсии и зарплаты. Об этом говорится в заявлении лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, переданном УНИАН пресс-службой ПР.

В частности, лидер Партии регионов отметил, что “проект бюджета, поданный в Верховную Раду, - основан на нереальных показателях. И это мнение не только наших экспертов. Это - вывод международных финансовых организаций. Например, Международный валютный фонд прогнозирует дефицит бюджета свыше 11 процентов. А в проекте Юлии ТИМОШЕНКО прогноз - всего 5 процентов. То же касается и показателей по инфляции, курсу гривни, ВВП, по безработице».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО подает цифры, которые “всегда расходятся с жизнью. Она предлагает нереальный бюджет. Бюджет, который не может быть выполнен. Ю.ТИМОШЕНКО, как всегда, верна себе: она в очередной раз много обещает, чтобы за нее проголосовали”.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ говорит: “Мы считаем, что нужно реально подходить к формированию бюджета. Мы за то, чтобы в парламенте началось обсуждение этого важного вопроса. Чтобы бюджетный процесс шел в законном русле. Более того, если в процессе обсуждения проекта бюджета будут сняты популистские обещания, если проект будет реальным - мы готовы поддержать его”.

Однако, отмечает лидер ПР, “правительство должно понять наконец, что оно - у власти. И несет ответственность за жизни людей в государстве. Людям нужно жить уже сегодня. И уже сегодня им нужно облегчить жизнь, а не кормить их обещаниями на 2010 год. Людям нужно кормить семьи, отправлять детей в школу, платить за жилье и тепло... Поэтому мы не отступим от наших требований повысить минимальные пенсии и зарплаты”.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Партия регионов требует “приступить к немедленной реализации программы выхода Украины из кризиса - преодоления безработицы, уменьшения налогового давления, стабилизации финансового рынка, возобновления производства”. Начинать нужно с отчета правительства об использовании кредитов МВФ и выполнения бюджета 2009 года, считает лидер ПР.