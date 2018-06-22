Досрочные выборы, отмена реформы, новая коалиция?

Президент непрозрачно намекнул на возможность отмены политреформы и роспуска парламента. На этот счет мы поинтересовались мнением экспертов. Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований „София”: ПРЕЗИДЕНТ ИЗБРАЛ КРИЗИСНЫЙ ТАЙМ-АУТ КАК АЛЬТЕРНАТИВУ КРИЗИСНОМУ СЦЕНАРИЮ Оппозиционные силы сегодня, действительно, рассчитывают на реализацию кризисного сценария. Для этого нужные определенные условия, которые заключаются в ожидании политических и экономических неурядиц в первом квартале 2007 года, возможного социального недовольства. Это недовольство может быть связано не только с проблемами ЖКХ, которые лежат на поверхности, но и с ситуацией в некоторых базовых отраслях промышленности, в частности в химической, что может резко ухудшиться в связи с ростом цены на газ. Следствием этого могут быть финансовые тромбы, остановка производства и так называемая маятниковая безработица.

На этом прогнозе, собственно, строится стратегия кризисного сценария, в основе которого – использование социального недовольства. Как следствие – инициирование парламентского кризиса, которому будут способствовать конфликты в составе антикризисной коалиции и возможный ее распад, что будет использовано для роспуска парламента.

Какие ходы возможны для реализации сценария? Формирование временного предвыборного оппозиционного объединения, появление новых лидеров, которые сейчас продвигаются как наследники Майдана (в частности Юрия Луценко), и подготовка политических сил с уже известными брендами к досрочным парламентским выборам. Я имею в виду „Нашу Украину”, а также еще не раскрученный бренд „Вперед, Украина!” или же, как вариант, предвыборное объединение демократических сил на основе „Нашей Украины”.

Однако еще не факт, что тяжелый первый квартал в следующем году выльется в организованное социальное обострение. Не следует путать характер общественной активности в 2004 году, когда на первом плане были действительно проблемы политической, экономической свободы, с ситуацией начала 2007-го, когда повестка дня будет определяться вопросами социальной справедливости и протестными популистскими настроениями. Это другая атмосфера и, соответственно, другой запрос на политику.

Не вижу достаточных предпосылок для того, чтобы сторонники идеи досрочных парламентских выборов смогли организоваться. Показатель доверия ко всем без исключения политическим брендам сегодня чрезвычайно низкий. И это касается не только „Нашей Украины”. Мы фиксируем как минимум застой в уровне поддержки БЮТ, а это означает, что ресурс для наращивания его электоральной базы очень малый. Еще больше вопросов вызывает попытка создать новые политические проекты или объединения, потому что какое-нибудь новое образование будет топтаться по той же электоральной базе – ресурса для ее наращивания нет. Поэтому если попытка организовать внеочередные парламентские выборы весной 2007 году и удастся, то есть очень высокая вероятность повторения результатов 2006-го, а то и значительно худших для оппозиционных сил показателей.

Другие версии организации кризисной ситуации, например отмена политреформы, кажутся еще менее вероятными.

Можно организовать кризисный сценарий, но вряд ли удастся достичь желаемого результата – блокировки парламента и организации досрочных выборов. В любом случае это не будет линейный реванш оппозиции. Будет другой процесс, значительно более сложный для страны, более кризисный. Расчет на парламентский кризис может повлечь эффект домино – попытка принятия решения о роспуске парламента может повлечь уже конституционный кризис, войну решений и взаимную блокировку деятельности, которая сделает невозможным выполнение ветвями власти своих конституционных обязанностей. Сегодня есть процедурные проблемы, но все же ветви власти выполняют свою работу. Главной же угрозой такого сценария может стать кризис самой президентской власти.

Кроме того, политические конфликты в центре приводят к центробежным тенденциям в регионах, поскольку региональные элиты будут воспринимать конфликты в центре как слабость центра и, соответственно, будут перебирать власть на себя.

По моему мнению, сценарий роспуска парламента не является на сегодня желаемым для Президента. Он, как и ранее, будет пытаться достичь долгосрочного стратегического консенсуса – это его желание, а также желание тех сил, на которые он реально опирается.

А Президент опирается в первую очередь на так называемых инвесторов революции – на те экономические силы, которые были заинтересованы провести изменения в экономической системе и которые сегодня презентуют президентскую игру – Индустриальный союз Донбасса, „ЕвразХолдинг” (российская компания с большими интересами и общим бизнесом в Украине; к ней причастный вновь назначенный первый заместитель секретаря РНБО Валерий Хорошковский) и группа „Приват”.

Так же политику “антикризисной” коалиции определяют несколько мощных финансово-промышленных групп, которые презентуют восточные элиты. Я думаю, что желание договориться у этих двух центров влияния есть и сегодня, но чтобы после игры, предлагаемой оппозицией, вернуться к процессу достижения договоренностей, нужен определенный тайм-аут. Этот тайм-аут сейчас и взят. Поэтому нынешнюю ситуацию я бы назвал кризисным тайм-аутом, который является альтернативой кризисному сценарию со стороны Президента.

Что делает Президент? Он возвращает под свое руководство партию „Наша Украина”, бросив всех тех, кто хотел играть в оппозиционную игру.

По моему мнению, Президент сегодня просто использует шатание оппозиционных сил, это ему выгодно. Ему не нужны досрочные выборы, ему нужны угрозы, которые помогут взять реванш мирным путем. Что же касается сотрудничества с Тимошенко, то Президент, вероятнее всего, рассматривает вариант технологического, ситуативного сотрудничества. Кусая коалицию, БЮТ выполняет черновую работу, но если для БЮТ эта работа – инструмент приближения досрочных выборов, то для Президента – средство усилить собственные позиции на весну 2007 года. Он сознательно использует нынешнюю нестабильную ситуацию, чтобы с переформированными силами вернуться весной к торгам с “антикризисной” коалицией, существенно подняв планку этих торгов. Я не исключаю, что со стороны Президента будет выдвинут ультиматум – либо он поддерживает радикальные настроения и реализует сценарий парламентского кризиса, либо же, как вариант, происходит изменение состава коалиции с привлечением к ней НУ и, возможно, нового пропрезидентского проекта. На основе новой коалиции будет сформировано и правительство, которое будет реализовывать политику, предложенную прежде всего Президентом. Нетрудно представить и состав такого правительства – он будет более молодой и „драйвовый”.

Цена вопроса. При таком сценарии очень тяжело будет левым силам. Я не исключаю, что эти силы будут бунтовать и пытаться выйти из переговоров. На это тоже есть расчет президентской команды. И еще один расчет заключается в вынужденном, принудительном внутреннем реформировании Партии регионов. Ведь в действительности у ПР ситуация не менее сложна, чем в НУ, с той разницей, что у „Нашей Украины” процессы происходят публично, а в Партии регионов – тихонько, сквозь зубы. На сегодня “Регионы” не утвердились как партия, это скорее определенная федерация интересов.

Нельзя исключать, что расчеты Президента и его команды не оправдаются и повторится ситуация осени 2006 года – перманентный кризис с недееспособным парламентом. В этом случае вполне вероятным вариантом развития событий является подготовка парламентских выборов на весну 2008 года. Выигранное время даст возможность восстановить силы и рейтинг НУ.

Поэтому считаю, что вероятность досрочных выборов весной 2007 года – не превышает 10%, изменения формата коалиции и обновления состава правительства – 50%, досрочные парламентские выборы весной в 2008 году в случае, если не удастся достичь компромисса, – 40%.

Кость Бондаренко, руководитель киевского Института проблем управления им. Горшенина: ПОВОДОМ ДЛЯ РОСПУСКА ПАРЛАМЕНТА МОЖЕТ СТАТЬ РЕШЕНИЕ, СКАЖЕМ. БРОВАРСКОГО СУДА Мысль о том, что в апреле-мае 2007 года будут проведены внеочередные парламентские выборы, вынашивается многими оппозиционными политиками. Возможны три сценария развития событий.

Первый – это переговоры с Морозом и воссоздание формата “помаранчевой” коалиции, что выглядит вполне вероятным, особенно после того, как Мороз, вопреки воле коалиции, проголосовал за признание Голодомора геноцидом.

Второй вариант – выведение из коалиции коммунистов, которые, видя, что Мороз путем такого шантажа заработал для себя определенные дивиденды, и себе возьмутся шантажировать «регионалов» ультиматумами с требованием отозвать те или иные принятые законопроекты. Третий вариант – это, собственно, роспуск парламента, поводом для которого может стать, скажем, решение Шевченковского, Печерского или Броварского суда... В связи с тем, что с сентября по декабрь не был назначен министр по чрезвычайным ситуациям, и правительство не было сформировано, Президент имеет формальное основание распустить парламент...

Для того, чтобы сценарий повторных выборов стал приемлемым, необходимо реанимировать партию „Наша Украина”. Изменение руководства политсовета НУ свидетельствует о том, что Виктор Балога должен расчистить авгиевы конюшни в партии и приготовить плацдарм для прихода Юрия Луценко. Таким образом Ющенко хотел бы предотвратить создание другого политического проекта и аккумулировать все пропрезидентские силы под брендом „Наша Украина”. Возможно, он хотел бы, чтобы к этому проекту во главе с Луценком присоединилась „Пора”, а также проект им. Катеринчука, а он сам был бы при этом почетным председателем.

Интересно, что в мае-июне 2006 года, когда к Ющенко приходили люди и говорили, что мы хотим делать новый проект, Президент отвечал: это прекрасно, вот только туда нужно взять, условно говоря, Еханурова, Бессмертного, Порошенко и других.

Сегодня Виктор Ющенко с несколько иным пониманием подходит к обновлению „Нашей Украины” – за счет нового содержания и новых людей. Он считает, что партия сможет удержать и даже пополнить свой электорат, если в списке партии не будет помаранчевих олигархов, „любых друзей”, певцов, танцоров, артистов и других „свадебных генералов”, а будут имена политиков, которые выдержали испытание временем и доказали свой авторитет.

Кстати, личный позитивный рейтинг Луценко на сегодня составляет 23,6%. Это приблизительно такой же рейтинг, как и у самого Ющенко. И тот принесет свой рейтинг в любой проект, к которому решит присоединиться.

Сам Луценко стоит на перепутье, решает, возглавить за несколько месяцев „Нашу Украину”, которая является уже готовой структурой, или начинать строительство новой структуры с нуля. Обе перспективы имеют немало рисков. Замыслом Партии регионов, когда она настояла на освобождении Луценко, было именно вытолкнуть его в политику для того, чтобы он создал собственный политический проект, который рассредоточил бы электорат Тимошенко.

Луценко встречался с Тимошенко именно для того, чтобы засвидетельствовать, что он не собирается делить с ней электорат и хочет договориться о плане сотрудничества. Возможно, Луценко надеется договориться об объединении, хотя он, кажется, еще не до конца осознает уровень политических амбиций Юлии Владимировны, которая ни при каких условиях не согласится быть на вторых ролях. Для самой же Тимошенко важно было выяснить, на каких именно условиях предлагается объединение. Ситуативной объединительной платформой для них может быть перспектива роспуска парламента. Поэтому по состоянию на сегодня не исключено, что они и нашли понимание.

Виктор Ющенко, вероятнее всего, рассматривает на сегодня все варианты и будет проводить еще очень длительные консультации. При этом вполне возможно, что не даст ходу ни одному из сценариев.

По моему мнению, вероятность внеочередных парламентских выборов весной существует и составляет 50%, перманентного кризиса на протяжении всего следующего года – 30%, изменения формата коалиции – 20%. Если говорить о наличии в той или иной политической силе двух основных составляющих частей – партии войны и партии мира, то с приходом Виктора Балоги (а в будущем и Юрия Луценко) в „Нашей Украине” побеждает именно партия войны, которая вряд ли сможет пойти на компромиссы с Партией регионов.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: ДЛЯ ТИМОШЕНКО ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ, А ДЛЯ ЮЩЕНКО – ИГРОВОЙ В политике есть игровые сценарии, а есть стратегические. Стратегический сценарий – это единственно возможный сценарий, на который политическая сила делает действительно серьезный расчет и для реализации которого привлекает все имеющиеся ресурсы. Игровые сценарии имеют совсем другую цель: они призваны вызвать реакцию на предлагаемый вариант развития событий со стороны оппонентов, прозондировать настроения в стане политических противников, их намерения.

Так вот досрочные выборы для Тимошенко являются стратегическим сценарием, реализовав который, она сможет отыграть все, что потеряла, – первое место в помаранчевом лагере и должность премьер-министра. Для Ющенко досрочные выборы – игровой сценарий, цель которого – заручиться поддержкой той же Тимошенко, посмотреть, как на такой вариант развития событий будут реагировать Мороз (а он реагирует нервно), “регионалы”, коммунисты и все заинтересованные игроки.

Заявление о возможности досрочных выборов мобилизирует и общество, и самых политических игроков, переводит политику из состояния пассивных ожиданий в состояние надежд и упований.

Для Ющенко внеочередные выборы не могут быть единственным сценарием. Если «Наша Украина» не выйдет из состояния перманентного кризиса, если не будет уверенности, что помаранчевые силы пойдут на выборы объединенным списком, то зачем тогда досрочные выборы?

Стратегическим же сценарием для Президента, по моему мнению, остается попытка создать широкую коалицию, но, во-первых, без коммунистов, во-вторых, при условии распада нынешней коалиции, в-третьих, при условии серьезной трансформации, политической консолидации и усиления «Нашей Украины» политиками новой формации. Очевидно, что сегодня именно такая трансформация и происходит.

А то, что Тимошенко обсуждает не с Балогой, а с Луценко возможности сотрудничества, еще раз свидетельствует: у Президента есть несколько вариантов сценария. Если Партия регионов и социалисты испугаются досрочных выборов, то могут пойти на развал этой коалиции и на формирование новой – в составе социалистов, Партии регионов и «Нашей Украины», но без выдвижения на должность премьер-министра Виктора Януковича. Будет другой премьер – Арсений Яценюк или Виталий Гайдук, то есть фигура, которая сможет удовлетворить интересы умеренной бизнес части Партии регионов, которую представляет Ахметов, социалистов, которые устали от зависания между Партией регионов, с одной стороны, и угрозой досрочных выборов, что им ничего доброго не обещает, – с другой. Вариант широкой коалиции в обновленном составе при доминирующей роли «Нашей Украины», при неполитичном премьере – профессионале и технократе, – вполне реален.

Партия регионов, в частности те элиты, которые представляют большой бизнес, также на сегодня не заинтересована в роспуске парламента, в дестабилизации ситуации и в новых расходах.

Следовательно, вероятность досрочных выборов весной 2007 года, по моему мнению, составляет 30%, досрочных выборов осенью 2007-го – 30%, создания широкой коалиции при участии «Нашей Украины», Партии регионов и социалистов (при условии премьерства Яценюка или Гайдука) – 40%.

Роксолана Галич