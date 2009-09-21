В БЮТ говорят, что бюджетной договоренности с ПР «к сожалению, нет»

Представитель БЮТ Игорь Гринив в интервью Радио Свободаопроверг заявления о договоренностях между Партией регионов и БЮТ относительно принятия бюджета на 2010 год.

«К сожалению, таких договоренностей еще нет. Я бы очень хотел, чтобы мы договорились с Партией регионов о принятии бюджета на следующий год, потому что это означало бы, что две крупнейших фракции берут на себя ответственность за самое сложное», – говорит Игорь Гринив.

Накануне руководитель Секретариата Президента Вера Ульянченко заявила, что смета страны на следующий год может быть принята по договоренности двух «мегафракций»: БЮТ и Партии регионов.

На прошлой неделе Кабинет Министров завершил работу над бюджетом-2010 и передал его профильному комитету Верховной Рады.