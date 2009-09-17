Бывший зам Стельмаха говорит, что доллары еще будут продавать по 5 грн.

Бывший заместитель председателя Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО заявляет, что на руках у украинцев 40 млрд. долларов, и прогнозирует обвал американской валюты через год-полтора.

Об этом А.САВЧЕНКО заявил в интервью «Левому берегу», отметив, что «те доллары, которые люди покупали по 8 грн., они будут продавать 5 грн.».

Комментируя слова Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что девальвация гривни – это объективный процесс, и что нельзя идти против рынка, А.САВЧЕНКО сказал: «Да, нельзя идти против рынка. Но парадокс в том, что НБУ сам создает этот рынок. Он на нем главный игрок. Он и создает гривневую массу, и формирует предложение доллара».

На вопрос об огромных долларовых долгах украинских компаний и о дефиците валюты в стране, финансист отметил, что «около половины всех так называемых внешних долгов - это долги самим себе. Эти деньги выводятся отсюда, потом заводятся в качестве инвестиций. Если взять платежный баланс, о котором все постоянно говорят, что он отрицательный... Это не так, у нас давно уже избыток валюты».

По словам А.САВЧЕНКО, «здесь нас вводит в заблуждение методика подсчета. Взять, к примеру, за июль - вроде ушло 0,9 млрд. долларов. В эту строку входит другая строка - выход валюты из банковской системы - 1,1 млрд. долларов. Это валюту купили граждане и компании и держат ее у себя. Они не отправили ее за рубеж, потому что в методологии платежного баланса считается, что если люди купили валюту, то они должны поехать за границу и там ее потратить. Но у нас валюту покупают с другой целью - чтобы ее держать. Поэтому, по сути, у нас положительный платежный баланс уже очень много месяцев. По сути, должна быть ревальвация».

По оценкам экс-главы НБУ, на руках у населения сейчас около 40 млрд. долларов. «Это звучит как фантастика, но через год-полтора курс будет не 7 грн. и даже не 5 грн. Если мы просто начнем нормальную экономическую политику, все вернется назад. Но от нынешнего кризиса люди станут беднее в два раза. Люди просто будут сдавать эти доллары, и большое предложение приведет к ревальвации. Покупали они их по 8 грн., а сдавать будут по 5 грн. Ведь никто у нас не работает, ВВП снижается, да и сами доллары в мире девальвируются».

На вопрос «Что нужно сделать сейчас, чтобы изменить ситуацию?», А.САВЧЕНКО сказал, что «мы должны кредитовать реальный сектор экономики. В других странах банки чуть не силой заставляют брать кредиты. Потому что без кредитования начинается коллапс. Я оцениваю, что свертывание кредитования - это примерно минус 10% ВВП, а у нас сейчас - минус 18% ВВП. Если бы ссуды выдавались, мы бы упали намного меньше. Все разговоры о том, что внешний рынок заменим внутренним, без кредитов невозможны».

Кроме того, отметил финансист, у нас сейчас критическая ситуация с невозвратами кредитов. «Если этот уровень достигнет 20-30%, то даже иностранные банки уйдут с нашего рынка. В новый год нельзя входить с таким курсом, потому что придут иностранные аудиторы и потребуют формирования гигантских резервов у иностранных финучреждений. Те запросят денег у материнской группы, а хозяевам дешевле будет закрыть свои украинские банки».

А.САВЧЕНКО убежден, что «надо срочно что-то делать с курсом. Прозрачность аукционов приведет к откату до уровня 8 грн. Но этого мало, профессионализм и последовательность действий могут привести к 7,5 или даже к 7 грн.».

Как сообщал УНИАН, 11 сентября с. г. А.САВЧЕНКО подал в отставку с занимаемой должности, по его словам, «в связи с несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, которая проводится руководством Национального банка Украины и ведет к дестабилизации валютного курса, падению валового внутреннего продукта, увеличению количества неплатежеспособных банков, миллиардным потерям сбережений населения и предприятий, а в конечном итоге – к беспрецедентному снижению жизненного уровня населения».

15 сентября он был освобожден от должности заместителя председателя Национального банка Украины по собственному желанию.

16 сентября Кабинет министров Украины назначил А.САВЧЕНКО заместителем министра финансов Украины.