Ющенко хочет сделать Луценко главой СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО положительно отнесся бы к тому, чтобы экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО был назначен председателем СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня во время интернет-общения со СМИ.

В частности, на вопрос, как бы он отнесся к такой идее, Президент ответил: “Я об этом уже думал. Положительно. В самом широком смысле. Один вопрос только - провести через парламент”.

В то же время на вопрос: “Когда бандиты все же будут в тюрьмах?”, В.ЮЩЕНКО заметил: “Смотря, какие бандиты”. По его словам, в этом контексте читательская аудитория, очевидно, имеет в виду наиболее резонансные дела.

“Вы обратили внимание, как делал отчет министр внутренних дел, он отчитывался о работе за последние 1,5 года в сфере борьбы с преступностью? Вы помните его статистику, начиная от преднамеренных убийств и заканчивая организованной преступностью, контрабандой? За 1,5 года мы видим хорошую динамику борьбы с этим злом, это, возможно, одна из самых результативных работ МВД”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время, по его словам, “что касается резонансных дел, здесь есть одна довольно серьезная проблема - политическая зависимость, в том числе правоохранительных органов, которая особенно проявляется на сегодняшнем этапе. Поэтому в этом смысле борьба еще впереди”.