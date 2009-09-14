Ющенко едет в Туркменистан за «прямым» газом

В ходе визита официальной украинской делегации во главе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Туркменистан планируется обсудить вопросы возобновления поставок туркменского газа в Украину, а также участие Украины в реализации проекта Nabucco.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

«Будет обсуждаться весь спектр сотрудничества в энергетической сфере, начиная с возможных двусторонних элементов, в том числе и возобновление поставок туркменского газа в Украину. А также участие Туркменистана как поставщика, а Украины как транзитера и поставщика оборудования в больших международных проектах, в частности в проекте Nabucco», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня начинается двухдневный официальный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с в Туркменистан.

В 1990-е годы Украина напрямую приобретала весь экспортируемый туркменский газ в объеме около 35 миллиардов кубометров в год. Но в начале 2000-х годов российский "Газпром" взял на себя роль реэкспортера. Тем не менее, конечным потребителем топлива из Центральной Азии, где Туркмения является крупнейшим экспортером газа, остается Украина.

13 июля 2009 г. Австрия, Болгария, Румыния, Турция и Венгрия подписали Межправительственное соглашение по реализации проекта «Набукко». «Набукко» - проектируемый магистральный газопровод протяженностью 3,3 тыс. км из Туркмении и Азербайджана в страны ЕС, прежде всего Австрию и Германию. Проект оценивается в 7,9 миллиарда долларов и предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 миллиарда кубометров газа.

На начальной стадии по трубопроводу планируется перекачивать около 15 миллиардов кубометров газа. На территории Турции будут проложены две трети газопровода - около 2 тысяч километров из 3,3 тысячи. Начать строительство газопровода планируется в 2010 году, поставки газа по нему - в 2014-м.