Губернатором Житомирщины будет кто-то из известных киевских политиков

20:18, 13 декабря 2006
Политика
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Версия Павла Жебривского

Народный депутат Павел ЖЕБРИВСКИЙ прогнозирует, что следующим губернатором Житомирской области "будет кто-то из киевских известных политиков», а "житомирские претенденты не пройдут".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал сегодня на пресс-конференции в Житомире.

"Скорее всего, будет кто-то из киевских политиков. И это неправильно. Скорее всего, претенденты из житомирских лидеров не пройдут", - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ.

Экс-губернатор Житомирской области П.ЖЕБРИВСКИЙ также сообщил, что "каждый, кто состоит на государственной службе, должен быть готовым к тому, что в какой-то момент должен выйти указ о твоей отставке, и в этом ничего страшного нет, жизнь продолжается. И если у тебя есть голова на плечах, и ты чего-то стоишь, то всегда найдешь себе работу".

П.ЖЕБРИВСКИЙ думает, что «в области нужно готовить кадровую смену из тех, кто родился в области, выехал в Киев, а затем опять возвращается».

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Юрия АНДРИЙЧУКА от должности председателя Житомирской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

 

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