Мороз об избирательном блоке, продаже земли и поддержке Тигипко

В Социалистической партии Украины считают, что вопрос о блокировании с другими политическими силами необходимо ставить после президентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом лидер Соцпартии Александр МОРОЗ сообщил журналистам в кулуарах XV съезда партии, который проходит сегодня в Киеве.

"СПУ прагматично подходит к вопросу о создании избирательных блоков. Мы считаем, что вопрос о блокировании с другими политическими силами необходимо ставить после президентских выборов - перед выборами в местные советы и возможными досрочными выборами в Верховную Раду", - сказал А.МОРОЗ.

Он отметил, что первый этап XV съезда посвящен вопросам отчетно-выборных конференций, однако ключевым для обсуждения партийцев, по его мнению, является вопрос о земле. Лидер социалистов считает, что пришло время изменить лозунги: продажа земли возможна, но она должна вестись в жестких законодательных рамках, а ее покупателем может быть только государство.

А.МОРОЗ сообщил, что тот из кандидатов в Президенты, кто поддержит эти идеи, сможет рассчитывать на поддержку социалистов.

"Но пока у нас действует постановление XIV съезда СПУ, который рекомендовал выдвинуть кандидатом в Президенты Украины Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО", - напомнил А.МОРОЗ.

Он также сообщил журналистам, что вопрос о поддержке Сергея ТИГИПКО на президентских выборах прямо на съезде не обсуждался.

"Однако я задал партийцам вопрос: кто из потенциальных кандидатов в Президенты может быть поддержан Соцпартией? Ответ практически однозначный - Сергей ТИГИПКО. Его политические позиции не вызывают отторжения у социалистов, он способен объединить восточный и западный электорат. Он - разумный политик", - считает лидер СПУ.

А.МОРОЗ также сообщил, что конфигурация предвыборного блока пока не рассматривалась, но он может точно сказать, что основой такого объединения может стать СПУ и политическая партия "Всеукраинская партия "Детей войны".

*** 11 сентября один из участников заседания политсовета Соцпартии сообщил УНИАН, что большинство членов политсовета СПУ высказываются в поддержку Сергея ТИГИПКО на предстоящих президентских выборах.

Как сообщал УНИАН, ранее СПУ вела переговоры о создании объединения левых сил в составе Союза левых сил, Прогрессивной социалистической партии, партии «Справедливость», и Компартии и поддержке на президентских выборах лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО.