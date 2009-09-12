Янукович: нынешняя власть может сорвать президентские выборы

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что нынешняя власть может попытаться сорвать предстоящие выборы Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам, отвечая на вопрос о возможности реализации сценария срыва президентских выборов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «цинизма этой команде не занимать». «Они на все что угодно способны», - убежден лидер Партии регионов.

При этом он подчеркнул, что если власть не прислушается к волеизъявлению людей, то «люди их вынесут с креслами с их кабинетов». «И то, что они сейчас цепляются за эти кресла, свидетельствует о том, что чем больше за них цепляются, тем больше они убеждают людей, что их нужно гнать в шею», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.