Янукович: нынешняя власть может сорвать президентские выборы
«Цинизма этой команде не занимать»
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что нынешняя власть может попытаться сорвать предстоящие выборы Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам, отвечая на вопрос о возможности реализации сценария срыва президентских выборов.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, «цинизма этой команде не занимать». «Они на все что угодно способны», - убежден лидер Партии регионов.
При этом он подчеркнул, что если власть не прислушается к волеизъявлению людей, то «люди их вынесут с креслами с их кабинетов». «И то, что они сейчас цепляются за эти кресла, свидетельствует о том, что чем больше за них цепляются, тем больше они убеждают людей, что их нужно гнать в шею», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.