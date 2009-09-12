Право использовать российскую армию за рубежом прямо касается Украины

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что украинские власти, эксперты и общественность должны иметь общую позицию относительно закона об использовании российской армии за пределами Российской Федерации.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил корреспонденту УНИАН.

Он выразил удивление позицией бывших министров обороны Украины, которые комментировали принятие Государственной думой РФ в первом чтении изменений в закон об обороне. По мнению вице-спикера, таким образом бывшие министры активно поддерживают обороноспособность России, а не Украины.

Он подчеркнул, что обеспокоенность по поводу угрозы национальным интересам и обороноспособности Украины в связи с принятием в первом чтении соответствующего закона выражают только эксперты и общественность.

При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, в течение нескольких дней в своих комментариях бывшие министры обороны Украины лишь успокаивают украинское общество. Вице-спикер заметил, что в качестве главного аргумента они называют действие аналогичного закона в США.

«Это выглядит странно, поскольку несколько последних лет Россия совместно с другими странами критиковала возможность вмешательства США в события на территориях других стран», - сказал он.

По убеждению вице-спикера, позиция Украины должна заключаться в том, что ни одна страна не может пренебрегать международным правом и применять армию в превентивных целях.

Еще один аргумент в интересах вышеупомянутого закона - необходимость борьбы с терроризмом, напомнил Н.ТОМЕНКО. Вице-спикер отметил, что в соответствии с изменениями в закон об обороне, с целью защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, формирования Вооруженных сил России могут оперативно использоваться за пределами страны для отражения нападения на Вооруженные силы РФ и другие войска, которые дислоцированы за пределами России, и с целью защиты граждан РФ за рубежом.

«Неужели эти нормы не касаются Украины, которая имеет на своей территории Черноморский флот России, и не могут быть использованы в отношении Украины, поскольку на ее территории проживают граждане России?», - спросил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, принятие соответствующих изменений в российское законодательство должно способствовать тому, чтобы все ветви власти, эксперты и общественность совместно защищали национальные интересы Украины.

«Я советовал бы российским властям позаботиться о защите российских граждан, которые проживают на территории России, а не заботиться правами граждан России, которые живут в Украине, поскольку очевидно, что они чувствуют себя в нашем государстве лучше, чем в России», - сказал вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Государственная дума РФ единодушно в первом чтении приняла инициированные Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ поправки в закон «Об обороне», которые предусматривают возможность оперативного использования российских вооруженных сил за пределами РФ.

Предусмотрено, что формирования Вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения таких задач: отражение нападения на Вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории РФ; отражение или предотвращение агрессии против другого государства; защиты граждан РФ за рубежом; борьбы с пиратством и с целью обеспечения безопасности судоходства.