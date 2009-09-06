Янукович надеется на поддержку фракций Литвина, КПУ, части НУНС

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ надеется. что во вторник законопроект о повышении пенсий и социальных выплат детям-сиротам и многодетным семьям поддержат и представители Блока Литвина, и НУНС, и фракции КПУ, и даже кое-кто с фракции БЮТ.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV в воскресенье вечером.

По его словам, “мы поняли, что наши коллеги в Верховной Раде находятся под давлением своих руководителей, и есть большое желание принять это решение (речь идет о повышении социальных стандартов – УНИАН), но политическое давление, как говорят, не дает возможности”.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что у был разговор в пятницу с представителями Блока Литвина, КПУ и НУНС “и, кажется, кое-кто из БЮТ был”.

Он отметил, что, когда речь шла о необходимости принятия такого решения, то все “опустили глаза”.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня на казначейском счету есть средства для этих целей. По его словам, он предложил на первом этапе повысить пенсии, а также социальные выплаты детям-сиротам и многодетным семьям.

Он отметил, что его собеседники сказали, что “здесь мы поднимем две руки, 100 % будем голосовать”.

“Я говорю им : “Хорошо, мы сейчас отработаем этот закон. Вы его подпишете? – Подпишем”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, передавая разговор с представителями других фракций.

Лидер фракции Партии регионов отметил, что было бы целесообразно после принятия данного решения дать правительству несколько дней для подготовки вопроса о повышении минимальной заработной платы.

Он подчеркнул, что идет подготовка законопроекта о повышении пенсий и некоторых социальных выплат с тем, чтобы во вторник он был проголосован в парламенте.