Украина попала в черный список стран, игнорирующих решения судов

Украина попала в «черный список» европейских государств, которые игнорируют решения судов.

Об этом в интервью Радио “Свобода” заявил комиссар Совета Европы по правам человека Томас ГАММАРБЕРГ.

По его мнению, это явление следует расценивать как отказ от принципов правового государства и как серьезную правозащитную проблему. По его словам, в таких государствах как Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Россия, Сербия и Украина решения судов часто выполняются или частично, или с задержкой, или порой полностью игнорируются. По словам Т.ГАММАРБЕРГА, такой вывод был сделан на основании жалоб, поступающих в Европейский суд в Страсбурге. «Это касается и органов государственной власти, в частности в сфере образования, и также в значительной степени государственных компаний, например в угольной отрасли, которые не выплачивают или зарплаты, или пенсии, или возмещения рабочим, травмированным в рабочее время», - сказал он.

При этом, по словам Т.ГАММАРБЕРГА, реформа законодательства и увеличения финансирования судов является шагами в верном направлении, но их недостаточно. По его словам, очень важно, чтобы законы выполнялись, в том числе и самим государством.