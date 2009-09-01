Тимошенко из Польши полетела в Ливию

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО вылетела из польского Гданська с рабочим визитом в Ливию.

Как передает корреспондент УНИАН, в Триполи она будет присутствовать на фестивале искусств, посвященном 5-тысячелетней истории Ливии до Сентябрьской революции и ее достижениям за 40-летний послереволюционный период.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с секретарем Высшего народного комитета Ливии (премьер-министром) Аль-Багдади Али аль-МАХМУДИ и лидером Ливийской Сентябрьской революции Муаммаром Аль КАДДАФИ.

2 сентября вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.