Тимошенко из Польши полетела в Ливию
19:26, 01 сентября 2009Политика
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(программа рабочего визита)
Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО вылетела из польского Гданська с рабочим визитом в Ливию.
Как передает корреспондент УНИАН, в Триполи она будет присутствовать на фестивале искусств, посвященном 5-тысячелетней истории Ливии до Сентябрьской революции и ее достижениям за 40-летний послереволюционный период.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с секретарем Высшего народного комитета Ливии (премьер-министром) Аль-Багдади Али аль-МАХМУДИ и лидером Ливийской Сентябрьской революции Муаммаром Аль КАДДАФИ.
2 сентября вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.
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