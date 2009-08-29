Яценюк: мы должны сделать угольную отрасль эффективной
Лидер "Фронта перемен" вспомнил 1991 год
Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что для эффективной работы угледобывающей отрасли необходимы формирование рыночных цен на уголь и прозрачное распределение бюджетных дотаций.
Об этом он сказал сегодня в Донецке, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, по статистическим данным, объем добычи угля по сравнению с 1991 годом сократился в 2,5 раза, что свидетельствует о неэффективной политике правительства в этой отрасли.
По его словам, «Украина - шестая в мире страна по объему запасов угля”. “Уголь является основным ресурсом энергетической независимости государства. Мы должны сделать угольную отрасль эффективной», - добавил лидер «Фронта перемен».
При этом А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что угольная отрасль не может быть эффективной, если шахты государственной и частной форм собственности поставлены в неравные условия на рынке. Он отметил, что необходимо в первую очередь сделать прозрачной процедуру распределения бюджетных дотаций, а также формировать реальные рыночные цены на уголь.
А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что для стабилизации ситуации в угольной отрасли необходимо гарантированное социальное обеспечение работников шахт, особенно в условиях сокращения рабочих мест.