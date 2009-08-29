Яценюк: мы должны сделать угольную отрасль эффективной

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что для эффективной работы угледобывающей отрасли необходимы формирование рыночных цен на уголь и прозрачное распределение бюджетных дотаций.

Об этом он сказал сегодня в Донецке, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, по статистическим данным, объем добычи угля по сравнению с 1991 годом сократился в 2,5 раза, что свидетельствует о неэффективной политике правительства в этой отрасли.

По его словам, «Украина - шестая в мире страна по объему запасов угля”. “Уголь является основным ресурсом энергетической независимости государства. Мы должны сделать угольную отрасль эффективной», - добавил лидер «Фронта перемен».

При этом А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что угольная отрасль не может быть эффективной, если шахты государственной и частной форм собственности поставлены в неравные условия на рынке. Он отметил, что необходимо в первую очередь сделать прозрачной процедуру распределения бюджетных дотаций, а также формировать реальные рыночные цены на уголь.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что для стабилизации ситуации в угольной отрасли необходимо гарантированное социальное обеспечение работников шахт, особенно в условиях сокращения рабочих мест.