Герман: Тимошенко пиарится на даче Януковича

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН назвала эскалацию конфликта вокруг имения лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА “Межигорье” “маковым зернышком” по сравнению с тем, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО “отняла у каждого гражданина Украины за время своего правления”.

Об этом А.ГЕРМАН заявила в интервью УНИАН.

“Для меня гораздо важнее то, что ТИМОШЕНКО отняла у каждого украинца, у каждого гражданина Украины. А отняла она 2 млн. рабочих мест. Это значит, что сегодня в Украине 2 млн. людей не могут приносить зарплату в свои семьи ”, - сказала А.ГЕРМАН.

Она также заметила, что действующий премьер-министр также “отняла у каждого украинца еще и 50% заработной платы из-за спровоцированной непрофессиональным правительством инфляции”.

Кроме того, А.ГЕРМАН заявила, что у каждого украинца Ю.ТИМОШЕНКО отняла еще и по 5 тыс. грн.

“Ведь даже младенец, который рождается в Украине, уже должен государству 5 тыс. грн. из-за того, что Ю.ТИМОШЕНКО набрала столько долгов, что обложила этими долгами на будущее “и живых, и мертвых, и нерожденных наших земляков”, как говорил Тарас Шевченко”, - отметила заместитель председателя Партии регионов, добавив, что “перечень того, что отняла ТИМОШЕНКО у украинских граждан, можно продолжить”.

“Потому ее “черные пиары” с какими-то там чьими-то дачами – это маленькое маковое зернышко в том, что она отняла у каждого гражданина Украины за время своего правления”, - резюмировала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство возвратило в государственную собственность правительственную резиденцию «Межигорье».

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что сегодня на заседании правительства был утвержден план совместных действий Министерства юстиции, МВД и других органов государственного управления по возвращению государству межправительственной резиденции «Межигорье». «Это та резиденция, которой владели все правительства еще со времен Щербицкого. То, что ЯНУКОВИЧ лично для себя именно эту правительственную резиденцию забрал под свою дачу – это не сойдет с рук. Сегодня мы приняли весь алгоритм действий для возвращения государственной резиденции из частной собственности ЯНУКОВИЧА государству», - добавила премьер-министр.