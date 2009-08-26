Янукович больше не верит Тимошенко на слово

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО проявляет популистскую заботу о шахтерах только после трагических событий или по случаю праздников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Киеве во время прямой телефонной линии по случаю Дня шахтера.

В.ЯНУКОВИЧ критически оценил намерение правительства выделить 100 млн. грн. на обеспечение безопасности шахтерского труда, о чем Ю.ТИМОШЕНКО объявила вчера, 25 августа, после аварии на шахте имени Кирова в Макеевке, в результате которой погибли восемь горняков.

«Как только что-то происходит, сразу мы слышим лозунги: мы поможем, мы выделим дополнительные средства, наведем порядок и тому подобное. Подходят праздники – все едут в шахтерские регионы праздновать День шахтера. Закончились праздники – забыли о шахтерах. Уехали из шахты, где произошла авария, – снова забыли, что жизнь дальше продолжается», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов отметил, что в Украине наблюдается критическая тенденция снижения добычи угля, в частности, по его информации, только в этом году добыча сократилась на более чем 2 млн. тонн.

«Я не помню более сложной ситуации в угольной промышленности за последние 30-40 лет», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в начале очередной сессии Верховной Рады 1 сентября Партия регионов будет поднимать вопрос о надлежащем финансировании угольной промышленности, в частности, об обеспечении безопасности труда шахтеров.