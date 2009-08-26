В ЦИК обрадовались новому закону о выборах Президента

Новый закон о президентских выборах снимает с Центральной избирательной комиссии неприсущие ей функций, заявляют члены ЦИК. В свою очередь депутаты от НУНС уверены, что данный закон вызовет вопросы у Конституционного суда.

Представитель парламентской фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Николай Катеринчук убежден, что новая редакция закона о выборах украинского президента, вето Ющенко на который преодолел парламент, является широким полем для фальсификаций, а отдельные его нормы вообще недемократические.

Депутат констатирует, что некоторые положения данного закона противоречат кодексу надлежащей практики по избирательным делам, который был утвержден Венецианской комиссией. «По данному закону избирательного соревнования не будет. Теперь все будет зависеть от избирательных комиссий – как они подсчитают, так и будет».

Катеринчук допускает, что президентские выборы, проведенные по данному закону, будут признаны Евросоюзом как нелегитимные. Поэтому фракция НУНС на коалиционном заседании будет добиваться внесения существенных изменений в данный закон или его отмены Конституционным судом.

Однако член ЦИК Михаил Охендовский утверждает, что цель данного закона достигнута, и выборы президента состоятся всенародно, а не в судах. Также он приветствует положение о том, что жалобы в день выборов не будут рассматриваться. Охендовский напоминает, что пожаловаться люди смогут с помощью исковых заявлений в суд.

«Авторы данного закона из двух крупнейших политических сил – Партии регионов и БЮТ. Они не выдвигают общего кандидата. Так о каких фальсификациях идет речь? Их не будет, поскольку два крупнейших политических игрока договариваются о единых общих правилах игры в пределах конституции», - отметил Охендовский.

Немецкая волна