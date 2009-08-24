Украина отмечает 18-ю годовщину Независимости

Сегодня Украинское государство отмечает 18-ю годовщину Независимости.

В этот день 18 лет тому назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.

1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.

Сегодня утром в Софиевском соборе Президент Виктор ЮЩЕНКО принял участие в молитве за Украину и украинский народ.

В 10.00 на Крещатике начался парад войск. В рамках этого мероприятия, в 10.20, запланировано выступление Президента с обращением к украинскому народу.

Мероприятия транслируются в прямом эфире НТКУ, «5 каналом», НРКУ и Всемирной службой «УТР».