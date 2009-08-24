Украина отмечает 18-ю годовщину Независимости
10:03, 24 августа 2009Политика
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Мероприятия транслируются в прямом эфире
Сегодня Украинское государство отмечает 18-ю годовщину Независимости.
В этот день 18 лет тому назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.
1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.
Сегодня утром в Софиевском соборе Президент Виктор ЮЩЕНКО принял участие в молитве за Украину и украинский народ.
В 10.00 на Крещатике начался парад войск. В рамках этого мероприятия, в 10.20, запланировано выступление Президента с обращением к украинскому народу.
Мероприятия транслируются в прямом эфире НТКУ, «5 каналом», НРКУ и Всемирной службой «УТР».
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