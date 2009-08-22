Готовы ли украинцы защищать независимость страны (опрос)

Большинство украинцев не только поддерживают независимость страны, но и готовы ее защищать в случае внешней военной угрозы.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова накануне 18-й годовщины Независимости Украины, которые публикует еженедельник «Зеркало недели» .

Если бы референдум происходил сегодня, то независимость страны поддержало бы 52% украинцев - столько же, сколько и в августе прошедшего года. Против независимости проголосовали бы 25% (в прошлом году - 22%). Остальные 23% - либо не определились, либо на референдум не пошли бы (в августе 2008-го - 26%).

Сторонники независимости составляют большинство в каждом регионе страны. На Западе их - 86% против 4% тех, кто не поддержал бы независимость, в Центре - 52% против 25%, на Востоке - 41% против 35%, на Юге - 36% против 32%.

Готовность защищать страну в случае военной опасности изъявили 63% граждан - от 65% на Западе (против 18%, сказавшихся неготовыми) до 58% на Юге (против 20%). При этом к защите страны готовы 68-70% украинцев в возрасте 18–39 лет.

При изложении результатов использовалось следующее региональное деление страны: Восток - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская области; Запад - Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая; Центр - Киев, Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области; Юг - АР Крым, Николаевская, Одесская, Херсонская области.

Опрос проведен социологической службой Центра Разумкова 20–28 июля 2009 года. Опрошено 2006 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.