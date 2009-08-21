МВФ хочет гарантировать свой интерес уже при написании бюджета Украины?

Допуская внешних специалистов к разработке Государственного бюджета, мы сознательно отказываемся от части экономической независимости государства. Так политик Сергей ТИГИПКО прокомментировал намерения правительства привлечь экспертов Международного валютного фонда для разработки и анализа проекта Государственного бюджета на 2010 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, по его мнению, правительство вынуждено пойти на такой шаг, чтобы увеличить шансы на получение четвертого транша кредита в начале сентября. «Международный валютный фонд, - сказал С.ТИГИПКО, - хочет уже на этапе планирования государственных финансов проконтролировать выполнение своих условий. Очевидно, у МВФ есть серьезные опасения относительно выполнения Украиной взятых на себя обязательств по преодолению экономического кризиса».

Он отмечает, что Международный валютный фонд, бесспорно, самый большой кредитор Украины. “Но полностью хватит того, что мы согласились на его условия и в целом придерживаемся их. В бизнесе допуск кредиторов к финансовому планированию происходит только тогда, когда компания находится в предбанкротном состоянии или на стадии банкротства”, - считает политик. «Государство Украина - никоим образом не банкрот, - заявил экс-председатель НБУ. - Кабинет министров может пользоваться помощью экспертов, в том числе и зарубежных, но разработка бюджета - исключительное право и обязанность правительства Украины», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 19 августа на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила: «Для того, чтобы бюджетный процесс проходил абсолютно прогнозируемо, в полной координации с мировыми экспертами и мировыми финансовыми организациями, я обратилась в Международный валютный фонд и пригласила на 31 августа – 4 сентября специальную миссию специалистов МВФ под руководством Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ, чтобы создать рабочую группу по подготовке проекта бюджета на 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По информации Постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, эксперты Международного валютного фонда посетят Киев в начале сентября для обсуждения подготовки проекта государственного бюджета Украины на 2010 год.