Яценюк: мы дошли до высшего уровня политического цинизма

Лидер инициативы «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что ужгородский мэр Сергей РАТУШНЯК – "это лицо сегодняшних украинских власть имущих".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Фронта перемен", об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня на брифинге в Полтаве.

«Ратушняки, лозинские – это то, к чему мы пришли. Очень страшно, что это уже стало привычным явлением... Мы дошли до наивысшего уровня политического цинизма в Украине. Когда отдельная очень узкая когорта политиков – это люди, которые зубами, руками и ногами держатся за власть, и говорят: это не белое - это черное. И они даже не краснеют», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что считает своей задачей не позволить развиваться этому явлению.

«Нужно положить конец этой инфекции. Это заболевание, это метастазы. Это должно быть искоренено. И чем скорее, тем лучше», - сказал он.