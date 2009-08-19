В Измаиле стреляли в лидера городской организации ПР

Неизвестный из дробовика стрелял в лидера Измаильской городской организации Партии регионов Александра САМОЙЛЕНКО, сообщает ИА "МОСТ-Одесса".

Нападение произошло сегодня около 8.00, когда А.САМОЙЛЕНКО выходил из своего дома к машине. Выстрелом из дробовика злоумышленник повредил А.САМОЙЛЕНКО оба колена.

В настоящее время пострадавшему делают операцию в городской больнице Измаила.

Как сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Одесской области Богдан КЕРНИЦКИЙ, следствие в настоящий момент отрабатывает две версии причин произошедшего: хулиганство с целью завладения автомобилем пострадавшего или нападение в связи с его общественной деятельностью.

В городе объявлен план "Сирена". Правоохранители работают на месте преступления. Уже установлено, что выстрел был один - на месте происшествия найден пластиковый контейнер от патрона для ружья 16 калибра.

Приметы нападавшего: парень 23-25 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, был одет в футболку темного цвета, темные джинсы, на голове была повязана темная косынка.

По словам А.САМОЙЛЕНКО, до этого каких-либо угроз ему не поступало.