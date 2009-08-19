В Харькове арестовали имущество банка «Надра»

Исполнительная служба Киевского района Харькова наложила арест на имущество "в лице Центрального отделения филиала ОАО "КБ "Надра". Об этом сообщает ИА "МОСТ-Харьков" со ссылкой на собственные источники.

В комментарии агентству адвокат Артем ЛЯДОВ, семья которого в начале года подала в суд на банк за отказ возвратить депозит, не исключил, что имущество "Надра" может быть арестовано. По его словам, в конце июля Дзержинский районный суд удовлетворил иск к банку "Надра" на общую сумму около 1 млн. грн.

Тогда же исполнительная служба открыла производство по этому делу и "наложила арест на имущество должника и огласила запрет на его отчуждение в отношении должника ОАО "КБ "Надра" в лице Центрального отделения филиала ОАО "КБ "Надра", говорится в извещении исполнительной службы, которым располагает ИА "МОСТ-Харьков".

Вместе с тем, А.ЛЯДОВ отметил, что решение Дзержинского райсуда было заочным. "Представители банка на судебные заседания неоднократно не являлись, вследствие чего Дзержинским райсудом было вынесено заочное решение. Насколько мне известно, банк "Надра" подал заявление о пересмотре этого решения. Но пока оно не пересмотрено – оно (решение) законно", - отметил адвокат.

Также А.ЛЯДОВ подчеркнул, что никто из истцов извещения исполнительной службы пока не получил.

Семья ЛЯДОВЫХ 3 ноября 2008 года обратились с заявлением в Харьковское центральное отделение банка "Надра" с требованием расторгнуть депозитные договоры по семейным обстоятельствам (в связи с онкологической болезнью члена семьи). Деньги нужны были на лечение. 19 ноября в банке ответили, что депозитный договор расторгнуть не могут в связи с постановлением НБУ №319. Были также направлены заявления в суды с просьбой выдать судебные приказы на возврат депозитов. Приказы были получены, и банк мог бы на законных основаниях выдать деньги, но не сделал этого.

Как сообщила позже Лариса ЛЯДОВА, родственник, на лечение которого требовались деньги, умер 22 января. 23 января был расторгнут один из депозитных договоров, составлявший около 6% вкладов, которые должен был возвратить банк. 27 января по телефону из банка было сообщено, что расторгнуты все депозитные договоры и деньги зачислены на текущий счет, однако до настоящего времени в полном объеме не выплачены.

ИА "МОСТ-Харьков" отмечает, что связаться с банком "Надра" пока не удалось.