БЮТ настаивает, что выборы Тернопольского облсовета незаконны

Тернопольская областная организация Всеукраинского объединения “Батьківщина” заявляет, что ТИК не имела законных оснований для проведения внеочередных выборов в Тернопольский областной совет 15 марта 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте областной организации ВО “Батьківщина”. В нем сказано, что сегодня, 13 августа Львовский апелляционный административный суд отменил постановление Тернопольского окружного административного суда от 2 февраля 2009 года. Тогда окружной админсуд отменил те решения Тернопольского областного совета, которые были приняты на втором пленарном заседании 16 сессии Тернопольского облсовета 18 декабря 2008 года, 17-й сессии 26 декабря 2008 года и 18-й сессии 30 декабря 2008 года. Среди отмененных решений есть вопрос прекращения полномочий Тернопольской областной территориально-избирательной комиссии во главе с Наталией ЧУЙКО, формирование нового состава ТИК, председателем которого избрали Владимира ТВЕРДОХЛИБА, уменьшение количества депутатов из 120 до 90 и другие решения (всего 65). При принятии своего решения судьи Львовского административного апелляционного суда руководствовались аргументами, которые привел представитель областной организации ВО “Батьківщина” Владимир БОЙКО, сообщили в пресс-службе облорганизации партии.

“Решение Львовского апелляционного административного суда фактически подтверждает правомерность и законность принятия решений Тернопольским областным советом, а именно большинством от состава депутатов, которые действовали на основе фракции “Батьківщина”. Из вышеупомянутого можно сделать вывод, что ТИК под руководством Н.ЧУЙКО не имела законных оснований для организации и проведения внеочередных выборов Тернопольского областного совета 15 марта 2009 года”, – отмечается в заявлении представителей БЮТ.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта.

В новоизбранном Тернопольском облсовете ВО “Свобода” получила 50 мандатов, партия “Единый центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5.

Однако БЮТ заявил о наличии многочисленных нарушений в процессе голосования и подведения итогов и отказался признавать результаты выборов, обжаловав их в суде.

23 марта Тернопольский окружной административный суд оставил без рассмотрения иск БЮТ с требованием отемнить результаты досрочных выборов депутатов Тернопольского областного совета.