Черновецкий передумал идти в Президенты, сначала - ВР

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ решил отказаться от намерения баллотироваться на пост Президента Украины.

Об этом он сообщил в интервью «Лигабизнесинформ».

"У меня есть амбиции изменить страну, мою родину Украину, и они меня не оставляют. Я не думаю, что сейчас большинство населения Украины хорошо понимает Киевского мэра, потому что все-таки для многих людей, в том числе и простых, которых я очень люблю, я необычный человек", - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он выразил мнение, что должно пройти какое-то время, чтобы люди поняли, что он делает и о чем думает.

"Сегодня должность Президента обескровлена последними решениями парламента и изменениями, внесенными в Конституцию для того, чтобы урезать его права. Идти в президенты, не имея мощной фракции в парламенте, несерьезно", - считает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его мнению, "это безответственно - обещать изменения, которые не смогу внести без сотрудничества с основными политическими игроками".

"А я не уверен до конца, нужно ли мне это сотрудничество в интересах Украины, и я не являюсь большим политическим игроком. Сначала я хочу пройти в Верховную Раду", - сказал мэр Киева.

Как сообщалось, ранее Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявлял, что намерен баллотироваться в президенты.