Винский может «подмочить репутацию» Тимошенко

Председатель народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость», экс-министр транспорта в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО Иосиф ВИНСКИЙ пока не будет использовать информацию о Ю.ТИМОШЕНКО, которая может «подмочить ее репутацию»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня в Киеве.

И.ВИНСКИЙ заявил: «У меня есть много информации, чтобы подмочить репутацию Юлии ТИМОШЕНКО». По его словам, он не собирается ее сейчас обнародовать и не хочет «опускаться до уровня» нынешнего премьер-министра Украины, «когда преследуют людей, когда по три раза КРУ приходит, чтобы то же самое проверить, когда есть серийные запросы народных депутатов, словно под копирку написанные, в отношении людей, которые вокруг меня были».

И.ВИНСКИЙ сказал, что будет говорить о политических, экономических аспектах, об ответственности правительства. Он назвал упреки Ю.ТИМОШЕНКО в свой адрес «недостойным поведением».

В то же время И.ВИНСКИЙ не исключил, что при условии продолжения «этого шантажа, этих преследований, этих непристойностей, очевидно, я могу не выдержать и предпринять какие-то определенные шаги». «Но пока я не собираюсь этого делать», - сказал он.

Отвечая на вопрос относительно вероятности отставки правительства в сентябре, И.ВИНСКИЙ сказал: «Сейчас нет такой вероятности». Он сказал, что «ротации определенных министров могут быть».

По его словам, «попытка разменять министров на определенные политические преференции и поддержку» со стороны Ю.ТИМОШЕНКО возможна, ведь премьер-министр «взяла на вооружение тактику – торговаться своими министрами ради желания удержаться в своей должности». «Это не только позорно, а это неправильно с точки зрения государства», - сказал И.ВИНСКИЙ.