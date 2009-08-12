Медведев имитирует конфликт с целью поддержки Ющенко - эксперты

Эксперты считают, что своим заявлением относительно украинско-российских отношений Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ косвенно поддержал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По данным переданного агентству УНИАН экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ считает, что для России существование Украины как независимого государства является неприемлемым, как, впрочем, и существование многих других государств.

«Почему сейчас Россия выступила именно против Украины? Потому что Украина ослаблена, в Украине приближаются выборы, в Украине действует мощное антигосударственное лобби, которое работает на интересы другого государства, а крайняя коррумпированность государственного аппарата не дает ему возможности поступать эффективно по противодействию такого рода угрозам», - сказал эксперт.

«Конечно, это делается с прицелом на выборы. Россия сейчас активно «раскладывает яйца» между ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ, и поэтому пытается влиять на выборы. То есть, обвиняет Украину в антироссийском курсе - и при этом проводит антиукраинскую политику. По сути, это является подрывом суверенитета и проявлением неуважения к народу, который голосует, к государству. Проводя такую политику, еще и Украину обвинить в антироссийском курсе – ну это называется «про козленка, который виноват, что хочется мне кушать», - считает А.ПАЛИЙ.

Директор Киевского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ иного мнения: «В заявлении довольно четко, однозначно и недвусмысленно разложено по полочкам то, что не раз говорилось официальными властями России, в том числе и самим Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Владимиром ПУТИНЫМ. То есть приведены конкретные претензии Кремля, к украинской власти. Вряд ли у какого-то незаангажированного политолога, эксперта, возникнут какие-то противоречия с этим заявлением».

По словам В.КОРНИЛОВА, «другое дело – почему появилось это заявление именно сейчас. Объяснение довольно простое – потому что сейчас посол России должен был прибыть в Украину. После ряда демаршей и откровенных провокаций с украинской стороны – заметьте, практически все скандалы последних месяцев генерируются исключительно в Киеве – Москва лишь отвечает на них, в частности эти провокации касались и дипломатических представителей России и ЧФ РФ здесь в Украине - после данных демаршей стало понятно в Москве уже без всяких сомнений, что Президент ЮЩЕНКО выбрал стратегию наращивания эскалации во взаимоотношениях между Россией и Украиной. Соответственно, новый посол России вынужден будет стать заложником данной внутриполитической ситуации в Украине. Просто Москва решила не присылать сюда заложника».

Политолог Владимир ЦЫБУЛЬКО считает, что заявление Президента РФ имеет внутрироссийскую природу. «Украинский фактор становится фактором борьбы между группами сторонников МЕДВЕДЕВА и ПУТИНА. Выглядит так, будто за Украину взялись серьезно, от Украины хотят соответствующего результата. Я склонен оценивать это как результат внутриполитической борьбы, которая проецируется на Украину, но все же происходит внутри российских кланов», - сказал В.ЦЫБУЛЬКО.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО высказал мнение, что своим заявлением Д.МЕДВЕДЕВ фактически поддерживает В.ЮЩЕНКО.

«Он не может не понимать, что позиция России, изложенная в письме, содействует росту патриотических настроений в Украине, а, соответственно, и способствует росту рейтинга Виктора ЮЩЕНКО. Вполне возможно, что данное письмо – это сознательная игра Кремля на сохранение Виктора ЮЩЕНКО у власти», - сказал эксперт.

К.БОНДАРЕНКО пояснил свою точку зрения: «Как ни удивительно, при всей антироссийской риторике Виктора ЮЩЕНКО, при всех его выпадах против России он может быть наиболее желанным кандидатом для России на президентских выборах в Украине. ЮЩЕНКО - слабый Президент, слабый политик. Он прогнозируемый политик. Даже при всей его антирусскости, как показывает опыт, вполне может уживаться с Россией, с российскими коллегами, внедрять различные, не совсем прозрачные, схемы - как это было с «РосУкрЭнерго».

«Кстати, - отметил эксперт, - в окружении и Виктора ЮЩЕНКО, и Дмитрия МЕДВЕДЕВА сегодня находится немало людей, которые ранее были причастны к созданию «РосУкрЭнерго». ЮЩЕНКО выгоден России, поскольку является гарантом того, что при его президентстве Украина вряд ли станет членом НАТО или ЕС, ведь сегодня Западная Европа повернулась спиной к Украине не в последнюю очередь из-за позиции Виктора Ющенко».

«Заявление, которое обнародовано – это, по сути, имитация конфликта с целью влияния на ситуацию в Украине и на электоральные рейтинги Виктора ЮЩЕНКО», - считает К.БОНДАРЕНКО.