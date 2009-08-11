Мороз передумал идти в Президенты

Лидер Социалистической партии Александр МОРОЗ не намерен баллотироваться на выборах Президента и готов поддержать кандидатуру лидера Коммунистической партии Петра СИМОНЕНКО.

Об этом сообщает пресс-служба СПУ со ссылкой на интервью А.МОРОЗА газете «Ильичевец».

А.МОРОЗ заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. "Мы готовы к выдвижению единого кандидата на президентских выборах от Компартии. Я же сознательно отказываюсь от выдвижения своей кандидатуры - заранее известна тройка-четверка призеров в президентской гонке. Я не хочу принимать в этом участие: критиковать их, добиваться поддержки - все это нецелесообразно. Гораздо важнее, чтобы Соцпартия была представлена в парламенте", - сказал А.МОРОЗ.

Лидер СПУ пояснил, что еще год назад обратился к коммунистам с предложением создать единый блок и идти на парламентские выборы единым списком. «Это позволит нам набрать порядка 12-15 процентов голосов избирателей на парламентских выборах и в местные органы власти. Дело за подписанием договора о принципах формирования блока», - считает А.МОРОЗ.

По его словам, это важно, потому что лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО несколько иначе видит перспективу левого блока - он считает, что сначала все должны поддержать кандидата коммунистов на президентских выборах, а потом будем договариваться дальше. «Я против подобной инициативы - надо договариваться на берегу сразу обо всем. Что же касается включения в блок левых сил - таких партий, как "Справедливость", "Союз левых сил" и многие другие, - я не возражаю», – отметил лидер СПУ.