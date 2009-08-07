БЮТ подаст в суд на главу облсовета

Закарпатская организация БЮТ намерена подать судебный иск к председателю Закарпатского областного совета Михаилу КИЧКОВСКОМУ за бездеятельность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации БЮТ, председатель Закарпатского облсовета М.КИЧКОВСКИЙ на сессии областного совета отказался привести к присяге 14 новых депутатов от БЮТ вместо отозванных межпартийным съездом.

В пресс-службе отметили, что сегодня, перед началом формирования повестки дня работы сессии Закарпатского облсовета, по просьбе руководителя фракции БЮТ Андрея СЕРБАЙЛО председатель областного совета предоставил ему слово. А.СЕРБАЙЛО от имени фракции сделал заявление, что областной совет работает с нарушениями действующего законодательства, поскольку в сессиях принимают участие бывшие депутаты, полномочия которых прекращены решением совета БЮТ еще 30 июня 2008 года.

Он обнародовал решение межпартийного съезда БЮТ об отзыве 14 депутатов областного совета, зачитал разъяснение Министерства юстиции по этому вопросу, а также обнародовал решение Закарпатской областной избирательной комиссии о признании депутатских полномочий следующих по списку кандидатов от БЮТ.

Как сказано в сообщении пресс-службы БЮТ, руководитель фракции, на основании приведенных документов, попросил председателя областного совета М.КИЧКОВСКОГО провести процедуру приведения к присяге 14 новых депутатов от БЮТ.

Однако председатель облсовета отказался это сделать. Фракция БЮТ покинула сессионный зал в знак протеста.

Сейчас, сообщил А.СЕРБАЙЛО, БЮТ готовит судебные иски, в том числе относительно бездеятельности председателя областного совета.

М.КИЧКОВСКИЙ так прокомментировал это заявление: «Для выяснения всех обстоятельств по этому делу депутаты заслушали подробный, обоснованный отчет, с которым выступил председатель Закарпатской областной ТИК Владимир ПРОХОРЧУК. Председатель ТИК сообщил о единогласном решении комиссии от 21 июля, что 14 депутатов «Батькивщины» остаются в составе облсовета, и сессия голосованием утвердила эту информацию”.

“То есть, - отметил М.КИЧКОВСКИЙ, - в Закарпатском областном совете и в дальнейшем будут работать законно избранные депутаты».