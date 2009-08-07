Литвин остался без спонсоров

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, который заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Украины, хотел бы оставаться независимым от спонсоров кандидатом.

Об этом он сказал сегодня в Саках в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

Кроме того, общаясь с крымчанами в ходе своей поездки на полуостров, В.ЛИТВИН ответил на вопрос одного из них, почему в Крыму нет его биг-бордов. Спикер объяснил, что нет денег на них. «Спрашивали, почему нет биг-бордов. Потому что, очевидно, спонсоров нет», - отметил он и подчеркнул, что «не стремится кому-то сдаться».

«Потому что потом нужно все отрабатывать, просто так ничего никто не дает», - сказал В.ЛИТВИН и заверил, что хочет остаться «максимально независимым человеком». «Я хочу остаться, насколько это возможно, максимально независимым», - сказал председатель ВР.

На вопрос, кого он считает своими основными конкурентами на предстоящих президентских выборах, он ответил: «Нынешняя ситуация, экономическая и социальная, тотальное разочарование людей, неверие во вся и всех – это мой главный конкурент».