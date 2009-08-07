Зурабову в Украине придется туго - эксперты

Новым российским послом в Киеве должен стать Михаил Зурабов. Накануне Украина дала согласие на это назначение. Эксперты прогнозируют, что продвижения в отношениях Москвы и Киева во время работы нового посла ожидать не стоит.

Дипломатические отношения между Россией и Украиной и в дальнейшем будут ухудшаться, считает эксперт по вопросам международной безопасности Евгений Жеребецкий. От самой фигуры посла многое не будет зависеть, поскольку он будет выполнять прямые указания Кремля, позиция которого относительно Украины является недружелюбной, говорит эксперт.

Отношения Киева и Москвы в последнее время осложнялись. Аналитики допускают, что способствовать решению конфликтных вопросов в украинско-российских отношениях новому послу будет сложно.

«Зурабову здесь будет тяжело работать. Не потому, что он является плохим дипломатом или организатором, а потому что российская политика будет провоцировать конфликты с Украиной», - прогнозирует Жеребецкий.

Эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр Палий считает, что сторонам через нового российского дипломата стоит попробовать начать максимально корректные отношения.

Однако конструктивному двустороннему диалогу препятствуют и внутренние украинские проблемы. «Какой-то прагматичности в отношениях нам ожидать не стоит до тех пор, пока Украина не преодолеет свои проблемы, неконсолидированность власти», - говорит Палий.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что Киев слишком долго медлил с согласием на назначение российского посла. В то же время украинском МИДе заверили, что сроки, в какие Зурабову выдали агреман, отвечают мировой практике.

Немецкая волна