Как читать "Конституцию от Ющенко"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что политическая нестабильность, которая в последние годы перманентно появляется в украинском политикуме, должна быть преодолена через внесение изменений в Конституцию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня в прямом эфире одесской ТРК «Глас».

«Противостояние, которое мы наблюдаем, в том числе в последние годы - это потеря элементарных балансов между ветвями власти», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что полтора года назад инициировал создание Национальной конституционной комиссии, которая наработала обновленный текст Основного закона. Глава государства назвал его главные новации, в частности – введение двухпалатного парламента, в котором будут разведены политические и административные функции (назначение глав НБУ, ФГИУ, СБУ, АМК и тому подобное).

Также должен быть изменен способ формирования правительства, которое станет исключительно парламентским. При этом право формировать правительство будет иметь политическая сила, которая набрала наибольшее количество голосов на выборах - и она должна сделать это на протяжении 10 дней. При этом будет повышена ответственность правительства и политических сил, которые его формируют: одновременно с назначением премьер-министра должна быть утверждена программа деятельности нового Кабмина.

Одним из основных моментов обновленной Конституции, по словам Президента, является усиление местного самоуправления и делегирования ему реальных полномочий.

В целом, отметил глава государства, стратегическим этапом конституционного обновления является максимальное приближение власти к гражданам и подтверждение заложенного в Конституцию принципа, в соответствии с которым источником власти является народ.

Говоря о процедуре внесения изменений в Конституцию, Президент отметил: общество должно понять - оно является первым, кто заинтересован в этих изменениях. «Украинское общество должно быть заинтересовано в том, что мы говорим о документе нашей стабильности завтра, а не чьей-то стабильности. Мне бы хотелось, чтобы мою редакцию Конституции таким образом прочитали», - сказал В.ЮЩЕНКО.