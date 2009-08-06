Ющенко стоит перечитать Третий универсал Центральной Рады?

Президент Виктор ЮЩЕНКО допускает ошибку, пытаясь каким-то образом ускорить создание в Украине единой поместной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, “В.ЮЩЕНКО стремится совместить в себе и главу государства, и великого, верховного жреца”. “Потому что как еще можно объяснить, что на Пасху Президент раздает благодатный огонь представителям всех конфессий. Такого нигде в мире, ни в одной стране, даже в африканской, этого нет. В Украине это есть”, - отметил К.БОНДАРЕНКО.

Президент В.ЮЩЕНКО, считает эксперт, “вмешивается в церковные дела”, настойчиво занимаясь тем, чтобы “каким-то образом сформировать поместную церковь”. К.БОНДАРЕНКО убежден, что такая церковь должна создаваться без вмешательства первых лиц государства, и напомнил, что “еще Третий универсал Центральной Рады отлучил церковь от государства”.

Эксперт обратил внимание на то, что в начале прошлого века, когда Центральная Рада и УНР пытались восстановить независимость Украины, их руководители также вмешивались в дела церкви. “В.ЮЩЕНКО делает те же ошибки – он вмешивается в церковные дела, хотя процесс создания поместной церкви должен происходить естественном путем без вмешательства государственных чиновников в лице Президента. Пусть этот процесс растянется на несколько десятилетий, но он будет естественным, - считает К.БОНДАРЕНКО. - Все, что делается волюнтаристскими методами, недолговечно”, - подчеркнул он.