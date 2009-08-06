Коалицию в Верховной Раде развалит труба?

Украинская народная партия (УНП) угрожает выходом ее представителей – народных депутатов из демократической коалиции Верховной Рады Украины в случае невыполнения Кабинетом министров Украины Указа Президента №329/2009 от 14 мая «О безотлагательных мерах по обеспечению реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора».

Об этом сказано в заявлении УНП по поводу затягивания правительством Украины перехода функционирования нефтепровода «Одесса-Броды» в проектный (аверсный) режим, текст которого передан УНИАН.

В документе отмечается, что ради объективного освещения результатов последнего разработанного бизнес-плана международным содружеством, УНП настаивает на проведении открытых слушаний отчета по бизнес-плану при участии его разработчиков бизнес-плана, всех заинтересованных сторон этого проекта, правительственных чиновников и депутатов ВР, экспертов, общественных организаций.

«Оправдание правительства отсутствием заинтересованности иностранных партнеров выглядит особенно некстати в то время, как Польша не только оставила достройку нефтепровода из Брод до Плоцка в списке ключевых энергетических проектов, но и определила его высокий приоритет – второй из тринадцати», - сказано в заявлении.

Более того, УНП отмечает, что очевидной является коммерческая привлекательность данного инфраструктурного проекта. По оценкам экспертов, добыча нефти в Каспийском регионе до 2015 года должна увеличиться на 100 млн. тонн в год, а в период до 2025 года - до 150 млн. тонн в год. Практически все отмеченные объемы будут поставляться на экспорт. Уже с 2013 года в регионе будет испытываться недостаток экспортных нефтетранспортных мощностей. До 2025 года необходимо построить новые нефтепроводы с пропускной способностью по меньшей мере 80 млн. тонн нефти в год. Таким образом, проект «Одесса-Броды-Плоцк» будет одним из трубопроводных маршрутов, которые будут компенсировать данный дефицит.

«Потому все заявления со стороны правительства о якобы отсутствии ресурса для загрузки будущего нефтепровода «Одесса-Броды-Плоцк» не имеют никаких оснований. Следовательно, отказ правительства Тимошенко реализовывать проект «Одесса-Броды» в аверсном режиме и сотрудничать с зарубежными инвесторами для его достройки до Плоцка, является работой против национальных интересов Украины. В данном случае промедление может привести к очередной потере возможностей государства на международной арене», - подчеркивается в заявлении.

В тоже время, в сообщении сказано, что лидер УНП Юрий КОСТЕНКО считает, что УНП пересмотрит свою позицию относительно поддержки демократической коалиции.

«Очевидно, УНП вынуждена будет пересмотреть свою политическую позицию относительно поддержки так называемой демократической коалиции», - заявил народный депутат Украины, член парламентского Комитета по ТЭК и ядерной безопасности Юрий КОСТЕНКО.

По его словам, толчком для такого решения УНП стал «анализ инициатив и их реализации со стороны действующего правительства и нынешней коалиции».

Как сообщал УНИАН, Польша оставила строительство нефтепровода «Броды-Плоцк» в списке ключевых энергетических проектов, софинансированных за средства Европейского Союза в рамках программы «Инфраструктура и окружающая среда» до 2013 года.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана Совместная декларация Совета министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской Комиссии по вопросу оказания поддержки проекту ЕАНТК.

Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода «Броды-Плоцк», который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море до польского Гданьска на побережье Балтийского моря.

ТЭО проекта было презентовано в 2006 году, но участникам не удалось найти инвесторов.

В 2008 году в созданное Польшей и Украиной СП «Сарматия» для развития ЕАНТК вступили национальные нефтетранспортные компании Азербайджана, Грузии и Литвы, которые впоследствии все вместе выделили 1,8 млн. долларов на подготовку еще одного ТЭО проекта.

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО проекта ЕАНТК, подготовленное по заказу Международного нефтетранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.