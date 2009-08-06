Как эксперты оценивают рекламу о «ней»

Специалисты в сфере политического пиара по-разному оценивают возможное влияние на электоральные симпатии новой политической рекламы: "Вони балакають, вона - працює".

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина, в связи с появлением на улицах городов Украины новых растяжек с лозунгами: "Вони балакають, вона - працює", "Вони блокирують, вона - працює", "Вони зраджують, вона - працює", "Вони руйнують, вона - працює" и пр.

Так, директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает очевидным тот факт, что в виду имеется Юлия ТИМОШЕНКО, и авторы рекламы хотели показать, что именно она является сегодня наиболее конструктивным политиком.

«Авторы хотели привлечь внимание к тому, что Юлия ТИМОШЕНКО является сегодня главой исполнительной власти, а исполнительная власть обязана работать даже в том случае, когда все другие политики занимаются популизмом», - отметил эксперт.

Чтобы оценить эффективность такой политической рекламы, К.БОНДАРЕНКО предлагает подождать некоторое время и затем посмотреть по социологическим данным, как изменится рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО. «Хотя эта реклама выделяется на фоне других, поскольку в ее основу положено не визуальное восприятие, а именно восприятие действий премьер-министра через вербальную основу, через содержание. Какой это будет иметь эффект? Во всяком случае, это необычайно для украинских избирательных кампаний», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики при НАУКМА Алексей ГАРАНЬ предлагает обратить внимание на то, какой будет основная критика, основная аргументация со стороны оппонентов Ю.ТИМОШЕНКО. «Они будут говорить о том, что правительство не справляется, неэффективное. ЯНУКОВИЧ будет говорить, что в целом «оранжевые» неэффективны, не умеют управлять – тем более в условиях кризиса. Линия ТИМОШЕНКО, очевидно, будет другой: как раз аргументом будет то, что она борется с кризисом, а ей мешают. При этом, соответственно, она будет критиковать ЯНУКОВИЧА и ЮЩЕНКО. В принципе, эта основная аргументация была понятна и до появления растяжек и лозунгов», - сказал А.ГАРАНЬ.

По мнению эксперта, данная рекламная кампания для Ю.ТИМОШЕНКО может быть эффективной: «Думаю, это достаточно эффективно. По крайней мере, это в известной мере выбивает или нейтрализует аргументацию оппонентов против нее (Ю.ТИМОШЕНКО). А вообще, по моему мнению, в значительной мере все будет зависеть от того, какой будет экономическая ситуация в стране, какими будут действия правительства и насколько убедительными будут его объяснения для избирателей», - считает А.ГАРАНЬ.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ также считает, что сегодня вся предвыборная кампания основных кандидатов на должность Президента Украины сосредоточена на критике правительства. «Поэтому единственный практически ее (Ю.ТИМОШЕНКО) аргумент - это то, что реально она ответственна за всю ситуацию в государстве, она не сбрасывала эту ответственность, не сбрасывает ни на кого», - сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ. Впрочем, от прогноза о влиянии такой рекламы на рейтинги кандидатов эксперт воздержался. «В отношении эффективности – я вообще мало верю в эффективность таких биг-бордов. По-видимому, это определенное начало, вообще, такой специфической работы. Сработает ли это – я не знаю. Нужно будет временем проверять», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

В свою очередь, президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ отметил, что «не первый раз команда ТИМОШЕНКО использует психолингвистические технологии, в том числе с элементами НЛП (нейролингвистическое программирование - УНИАН) – выполнены все требования: сохранена и анонимность определения, и ассоциативный ряд». Впрочем, эксперт считает такую рекламу в городах малоэффективной. «С точки зрения возможностей, которые будут появляться в дальнейшем, – мы уже видим, что если раньше избирательная кампания была кампанией войны слоганов и различных установок где-то внутри, то сейчас она начинается с войны слоганов: один спасает страну, другая - работает. Думаю, что уже актуальны подобные находки ЮЩЕНКО и других. В этом есть угроза того, что, начав со слоганов, кампания может прибегнуть к хаосу взаимных обвинений и дискредитаций», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Директор ПР-группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ согласился с другими экспертами по поводу того, что данная реклама касается действующего премьер-министра – мол, об этом свидетельствуют и шрифты, и цветная гамма лозунгов, а также объяснил, почему был избран именно такой формат: «она» и «они»: «Понятно, что делается ударение на дуалистичности кампании: существует лишь один кандидат-женщина Юлия ТИМОШЕНКО и – «они». А «они», мужчины-кандидаты, смешиваются такой группой в одну кучу: ЯНУКОВИЧ, ЯЦЕНЮК, ЮЩЕНКО, ТИГИПКО, ГРИЦЕНКО и все остальные. Такая политтехнологическая идея, по сути своей, не нова. Поскольку, когда пытаются четко очертить и отделить фаворита гонок от остальных, через такое отделение одного кандидата от конкурентов появляется четкое преимущество именно того кандидата, кто выставляется как один против целой группы остальных кандидатов», - сказал эксперт.

По поводу того, насколько удачной является эта идея, Т.БЕРЕЗОВЕЦ отметил, что в других странах она срабатывала уже неоднократно. «Другое дело, что она нуждается в совершенной технической реализации, то есть этот месседж должен содержаться во всей избирательной кампании. В подобном ключе, например, проходила последняя предвыборная кампания Николя САРКОЗИ. Тогда существовало четкое позиционирование: с одной стороны - один кандидат, а с другой - все его основные конкуренты, которые смешивались в одну кучу. Если такая концепция реализовывается, и другие кандидаты начинают активно ввязываться в эту игру, - то они в итоге проигрывают. Выигрывает тот кандидат, который позиционировался в качестве одного единственного», - считает эксперт.

О возможном влиянии на электоральные симпатии указанной рекламы Т.БЕРЕЗОВЕЦ отметил: «Понятно, что на ядро избирателей ТИМОШЕНКО или на ее ярых оппонентов это никакого влияния не будет иметь. А что касается тех избирателей, кто еще не определился, – эта идея может иметь свои положительные последствия. Тем более что эта рекламная кампания началась на фоне очень важного в настоящее время для избирательной кампании ТИМОШЕНКО события, а именно: начала рекапитализации, - по существу национализации - банков. А это является усиливающим дополнительным позитивным месседжем для Ю.ТИМОШЕНКО. То есть для тех избирателей, кто еще не определился, слово «работает» в качестве выполнения предвыборного обещания может иметь для нее, для ее рейтинга, позитивные последствия», - считает эксперт.