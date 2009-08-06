БЮТ ведет переговоры с несколькими агентствами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ проводит переговоры с несколькими агентствами для привлечения их к выработке избирательной стратегии во время президентской кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила вчера на пресс-конференции в Кабинете министров, отвечая на вопрос о том, какие политические технологи будут привлекаться БЮТ для проведения избирательной кампании.

«Мы сегодня с большим количеством профессиональных агентств разговариваем, в том числе и иностранных. Когда будет решен вопрос о подписании контракта, я обязательно сообщу об этом в прессе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.