Ющенко едет в Одесскую область (программа пребывания)

6 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО совершит рабочую поездку в Одесскую область.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, главная цель поездки – изучение комплекса вопросов в сфере образования накануне начала нового учебного года.

Также во время поездки планируется обсудить социально-экономическую ситуацию, перспективы развития региона и представить жителям Одесской области проект Конституции, разработанный Президентом Украины.

Предусматривается, что в Овидиопольском районе глава государства ознакомится с местным дошкольным учебным заведением. Также Президент планирует посетить Овидиопольский учебно-воспитательный комплекс СОШ І-ІІІ ступеней.

В 12.00 в Овидиополе начнется совещание под председательством Президента по вопросам подготовки к новому 2009/2010 учебному году. В прямом эфире совещание будет транслировать «5-й канал».

Во время пребывания в Одесской области В.ЮЩЕНКО также ознакомится с работой ОАО «Ильичевский масложировой комбинат» и проведет встречу с представителями международной организации пчеловодства «Апимондия».

Вечером в Одессе Президент Украины примет участие в специальном проекте – прямом эфире местной телекомпании «Глас». Главные темы беседы – представление Президентского проекта Конституции, социально-экономическая ситуация и региональная политика, виденье Президентом развития Одесского региона и тому подобное.