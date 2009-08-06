Где новый Посол России?

Как стало известно "Коммерсанту" , Президент Украины Виктор Ющенко наконец-то согласился с назначением Михаила Зурабова послом Российской Федерации в Украине и подписал агреман. Собеседник газеты в МИД подтвердил согласие Украины на назначение Михаила Зурабова. По словам дипломата, агреман подписан президентом, и, возможно, уже сегодня об этом будет объявлено официально.

Впрочем, господин Зурабов не сразу приступит к своим обязанностям: по информации из журналистских источников, глава Украинского государства еще не скоро примет от него верительные грамоты. Это может спровоцировать новый скандал, учитывая, что молчание Киева в ответ на российский запрос по кандидатуре Михаила Зурабова и так вышло за рамки дипломатических приличий, замечает "Коммерсант".

Мучительная процедура назначения Михаила Зурабова доказывает, что российско-украинские отношения переживают "самый глубокий кризис за все постсоветские годы".

Для сравнения: вопрос назначения послом Виктора Черномырдина в 2001 году был решен одним звонком тогдашнего президента РФ Владимира Путина своему коллеге Леониду Кучме. Причем Кучма принял у Виктора Черномырдина верительные грамоты в день прилета последнего в Киев.

Теперь же на подобную оперативность рассчитывать не приходится. В Кремле даже допускают, что глава дипмиссии будет направлен в Украину уже после президентских выборов, заключает издание.