Где новый Посол России?
Возможно, сегодня это станет известно
Как стало известно "Коммерсанту", Президент Украины Виктор Ющенко наконец-то согласился с назначением Михаила Зурабова послом Российской Федерации в Украине и подписал агреман. Собеседник газеты в МИД подтвердил согласие Украины на назначение Михаила Зурабова. По словам дипломата, агреман подписан президентом, и, возможно, уже сегодня об этом будет объявлено официально.
Михаил Зурабов
Впрочем, господин Зурабов не сразу приступит к своим обязанностям: по информации из журналистских источников, глава Украинского государства еще не скоро примет от него верительные грамоты. Это может спровоцировать новый скандал, учитывая, что молчание Киева в ответ на российский запрос по кандидатуре Михаила Зурабова и так вышло за рамки дипломатических приличий, замечает "Коммерсант".
Мучительная процедура назначения Михаила Зурабова доказывает, что российско-украинские отношения переживают "самый глубокий кризис за все постсоветские годы".
Для сравнения: вопрос назначения послом Виктора Черномырдина в 2001 году был решен одним звонком тогдашнего президента РФ Владимира Путина своему коллеге Леониду Кучме. Причем Кучма принял у Виктора Черномырдина верительные грамоты в день прилета последнего в Киев.
Теперь же на подобную оперативность рассчитывать не приходится. В Кремле даже допускают, что глава дипмиссии будет направлен в Украину уже после президентских выборов, заключает издание.