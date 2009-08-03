При ликвидации последствий стихии не была украдена ни одна гривня

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ заявляет, что во время ликвидации последствий прошлогоднего стихийного бедствия в области не была украдена ни одна гривня.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции он заверил, что проверками Кабинета министров и правоохранительных органов нарушений не выявлено.

“Все проверки проведены, фактов хищений не зафиксировано. Есть лишь спор между нами и Контрольно-ревизионным управлением и отдельными правоохранительными органами по поводу того, какие объекты нужно было восстанавливать, а какие - нет, какая территория является зоной подтопления, а какая - нет. Но такие спорные вопросы были, есть и будут”, – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он отверг упреки представителей оппозиционных сил о привлечении к восстановительным работам организаций из других областей Украины. “Эти заявления, что выплачивались большие командировочные и массово привлекались подрядчики из других областей, не отвечают действительности. Хотя, действительно, привлекали ивано-франковские и львовские организации, ведь одномоментно нужно было выполнить работы на миллионы гривен, и силами местных подрядчиков мы бы все работы не выполнили. И, скажем, привлекали франковчан, поскольку кроме них качественно обеспечить восстановление транспортных мостовых переходов никто не мог”, – объяснил Ю.ЧИЖМАРЬ.

При этом он сообщил, что в области создана комиссия, которая проверяет состояние выполненных работ.

Отдельно Ю.ЧИЖМАРЬ обратил внимание на то, что в области остается 450 семей, которые живут в зоне потенциального подтопления и, несмотря на постановление Кабмина, их так и не отселили.

“Есть решение об отселении хозяйств, которые находятся в зоне традиционного подтопления. На эти цели необходимо 127 млн. грн. для приобретения или строительства жилья людям, однако средств мы так и не получили. Соответственно, в случае повторения стихии мы опять столкнемся с теми же негативными последствиями”, – констатировал Ю.ЧИЖМАРЬ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15 июля 2009 года Контрольно-ревизионное управление в Тернопольской области выявило нарушений на 6,5 млн. грн. при использовании средств, выделенных Тернопольской области для ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло 23-27 июля 2008 года.

Ревизоры, в частности, заявили, что установили многочисленные случаи, когда подрядчики составляли фиктивные акты принятия выполненных работ. Также выявлено перечисление лишних государственных средств на счета исполнителей из-за преднамеренного завышения расценок на определенные виды работ.