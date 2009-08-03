Кирилла везут в Луцк дорогой через Ровно
13:58, 03 августа 2009Политика
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Эксцессов пока нет
Каких-либо эксцессов во время посещения Предстоятелем Русской православной церкви КИРИЛЛОМ Западной Украины не происходит.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Как отметили в ДСО, Патриарх КИРИЛЛ провел службу в женском Корецком монастыре, который находится на границе Житомирской и Ровенской областей и в настоящее время следует через Ровно в Луцк.
При этом в МВД отметили, что в Ровно патриарх КИРИЛЛ не планирует проводить каких-либо мероприятий.
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