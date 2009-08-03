Кравчук отказывается публично поддерживать Януковича

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что больше не намерен публично поддерживать лидера Партии регионов Виктора Януковича.

"В последнее время я наблюдаю, что в Партии регионов принимаются решения не такие, которые предлагает Виктор Федорович. Там начинают действовать скорее политики-лавочники, нежели политики-профессионалы, потому я не могу больше поддерживать Виктора Федоровича публично", - заявил Кравчук в эфире "5 канала".

Как отметил Кравчук, БЮТ - это партия, которая сегодня отвечает за Украину. "Юлия Тимошенко работает, а я всегда поддерживал работающих. Я всегда поддерживал власть, и никогда не поддерживал оппозицию", - подчеркнул он.

Вместе с тем, политик подчеркнул, что должны прийти к власти новые, не обязательно молодые, но обязательно умные и ответственные люди.

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