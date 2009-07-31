Патриарх Кирилл прибыл в Крым

Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ, который находится с пастырским визитом в Украине, прибыл в Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет с предстоятелем Русской православной церкви на борту приземлился в аэропорту Симферополя. Там его встречали представители руководства Крымской автономии и Севастополя.

Кортеж с Патриархом КИРИЛЛОМ направляется в центр Симферополя. Патриарх КИРИЛЛ посетит Свято-Троицкий женский монастырь, где, как ожидается, поклонится мощам Святого Луки.

Главу РПЦ встречает около полутора тысяч верующих.

После посещения монастыря Патриарх КИРИЛЛ освятит кресты для куполов восстанавливаемого на месте взорванного большевиками храма кафедрального Александро-Невского собора.

2 августа Патриарх КИРИЛЛ посетит Херсонес (Севастополь), где отслужит божественную литургию.