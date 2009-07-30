Политическая реклама на Сорочинской ярмарке будет запрещена

Власти Полтавской области хотят запретить размещение политической рекламы на Сорочинской ярмарке.

Об этом сегодня УНИАН сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ.

По его словам, он против того, чтобы превращать ярмарку в агитационное мероприятие некоторых политиков, которые обязательно приедут на ярмарку и будут использовать эту возможность для агитации в период подготовки к президентским выборам.

В.АСАДЧЕВ категорически заявил, что ОГА не разрешит устанавливать на территории, где будет проходить ярмарка, биг-борды с политической рекламой.

«Это не будет мораторий на все политические мероприятия. Это нереально, но будем все делать, чтобы не политизировать ярмарку. Мы не хотим, чтобы там были демонстрации, раздача политматериалов. Ярмарка существует для отдыха и торговли», - сказал В.АСАДЧЕВ.

Как сообщалось, в 2009 году ярмарка будет проходить с 18 по 23 августа.