Патриарх Кирилл: ложь историческая закладывает дьявольскую ложь

Попытки переписать историю в угоду политической конъюнктуре опасны и обречены на провал, сказал Патриарх Московский Кирилл, выступая вечером во вторник в прямом эфире телеканал "Интер".

Таким образом патриарх ответил на вопрос о попытках "переписать историю страны на потребу новым конъюнктурным соображениям, и в том числе, особенно, историю Великой Отечественной войны, Второй мировой войны".

"Я плохо отношусь к таким попыткам", - сказал Кирилл.

Он напомнил, что "попытки дать предвзятый исторический комментарий, исказить смысл исторических событий являются не только достоянием сегодняшнего дня", это пытались сделать и большевики, и нацисты. "Но простой вопрос - а к чему это все привело? К краху. И к краху этих исторических школ, и к краху режимов", - отметил Патриарх, добавив, что "ложь историческая порождает ложь современной жизни".

"На лжи нельзя строить человеческое благополучие, на лжи невозможно построить счастье. Если мы создаем ложные исторические концепции, мы дьявольскую ложь (а дьявол - отец лжи) закладываем в основу бытия народа. Такие эксперименты не проходят. Они всегда рухнут, эти эксперименты, но крушение их, к сожалению, увлекает за собой человеческие жертвы, в прямом и в переносном смысле этого слова", - приводит его слова РИА "Новости".