В Молдавии задержали наблюдателей из Грузии

В Молдавии задержали группу наблюдателей из Грузии, которые направлялись в страну для проведения мониторинга досрочных парламентских выборов. Об этом сообщили в неправительственной организации "Международное общество демократии и справедливых выборов", наблюдатели которой были задержаны в аэропорту Кишинева. "11 наблюдателей НПО направлялись в Молдову в составе Европейской сети независимых организаций на выборах (ENEMO). В Молдавию не пустили только наблюдателей из Грузии, в то время как у наблюдателей из других стран не было проблем при пресечении ее границ", - сообщает пресс-центр НПО.

По сообщению "Международного общества демократии и справедливых выборов", официальной причиной задержания грузинских наблюдателей молдавская сторона указана отсутствие аккредитации в Центральной избирательной комиссии Молдавии. При этом НПО указывает, что "согласно законодательству, при пересечении гражданами Грузии государственной границы Молдавии наличие аккредитации в ЦИК Молдавии не требуется.

По данным миссии ENEMO, грузинские наблюдатели находятся в "полной изоляции" и к ним не допустили представителей миссии и юриста.

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