Кабмин предложил свой вариант отставки Тарасюка

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады свой вариант постановления об освобождении от должности министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.

Текст проекта постановления, зарегистрированный под №2629-1, размещен на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Проект постановления состоит из двух пунктов. Первым предлагается уволить Б.ТАРАСЮКА, вторым – установить срок вступления в силу постановления с момента его принятия.

Кабмин предлагает уволить Б.ТАРАСЮКА в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины.

Справка УНИАН. Пункт 12 части первой статьи 85 Конституции Украины определяет полномочия Верховной Рады Украины на назначение по представлению Президента Украины премьер-министра Украины, министра обороны Украины, министра иностранных дел Украины, назначение по представлению премьер-министра Украины других членов Кабинета Министров Украины, председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, председателя Фонда государственного имущества Украины, освобождение указанных лиц от должностей, решение вопроса об отставке премьер-министра Украины, членов Кабинета Министров Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня был зарегистрирован проект постановления народных депутатов Леонида КОЖАРЫ, Тарас ЧОРНОВОЛА, Василия КИСЕЛЁВВ (все – из фракции Партии регионов), а также члена фракции КПУ Игоря АЛЕКСЕЕВА об отставке Б.ТАРАСЮКА.