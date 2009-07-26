Ни Ющенко, ни Тимошенко не говорили, что ЧФ должен уйти из Севастополя

Главное командование Военно-морского флота России считает целесообразным базирование основных сил Черноморского флота РФ в Севастополе после 2017 года.

Об этом заявил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир ВЫСОЦКИЙ.

"Мы считаем целесообразным и оправданным базирование части основных сил Черноморского флота в Севастополе после 2017 года", - сказал он.

При этом В.ВЫСОЦКИЙ подчеркнул, что никто из официальных лиц в Украине - ни Президент, ни премьер-министр не говорят о том, что Черноморский флот РФ должен уйти из Севастополя. "Это говорят где-то, кто-то внизу. Но это политика непродуктивная", - сказал В.ВЫСОЦКИЙ.

Он добавил, что при любом развитии ситуации с Россией по поводу ВМФ РФ с позиции силы никто говорить не будет, да и не говорил. "Я надеюсь, что руководители наших государств найдут решение этого вопроса в интересах как России, так и Украины", - сказал он.

В.ВЫСОЦКИЙ в интервью РИА «Новости» также заявил, что строительство Новороссийской военно-морской базы является оправданной стратегией развития Черноморского флота РФ. "Все пункты базирования на прибрежной территории Северного Кавказа будут использованы Черноморским флотом", - сказал он.