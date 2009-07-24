ВР сократила срок президентской избирательной кампании с 120 до 90 дней

Верховная Рада Украины сократила срок президентской избирательной кампании с 120 до 90 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов Президента Украины” всего проголосовали 316 из 431 народного депутата.

По закону, решение об образовании территориальных избирательных округов принимается Центральной избирательной комиссией не позжее чем за восемьдесят три дня до дня выборов. Территориальные избирательные округа образуются Центральной избирательной комиссией с приблизительно равным количеством избирателей в каждом избирательном округе на всей территории Украины по предложениям соответствующей Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, Киевского и Севастопольского городских советов с учетом административно-территориального устройства. Ориентировочное количество избирателей в избирательном округе, номер, территориальные границы и центры избирательных округов определяет ЦИК.

Предусмотрено, что представления относительно кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий (по одному человеку в одну избирательную комиссию от одного кандидата) вносятся кандидатами на пост Президента Украины, которые зарегистрированы в ЦИК. Представление относительно кандидатур в состав теризбиркомов вносится в Центральную избирательную комиссию не позже чем за пятьдесят четыре дня до дня выборов за подписью кандидата на пост Президента Украины или его представителя в Центральной избирательной комиссии.

Если в установленный срок не поступили представления относительно состава территориальной избирательной комиссии или если количество предложенных в состав избирательной комиссии лиц составляет меньше десяти человек, территориальная избирательная комиссия образуется Центризбиркомом по представлению его председателя в количестве девяти человек с обязательным учетом поданных кандидатур от кандидатов на пост Президента.

Каждый субъект представления кандидатур в состав окружных избирательных комиссий имеет право на пропорциональную часть должностей председателя, заместителя председателя и секретаря окружной избирательной комиссии.

Законом предусмотрено, что технические описки и неточности, допущенные в представлении, не являются основанием для отклонения внесенных кандидатур.

Не позже чем за 30 дней до начала избирательного процесса Центральная избирательная комиссия передает засвидетельствованную цифровой подписью электронную копию базы данных Государственного реестра избирателей фракциям, а кандидатам на пост Президента Украины – безотлагательно после их регистрации ЦИК.

Для регистрации кандидата в Президенты вносится денежный залог. Денежный залог вносится партией (партиями, которые входят в блок), которая выдвинула кандидата на пост Президента, или кандидатом на пост Президента в безналичном порядке на специальный счет Центральной избирательной комиссии в размере 2,5 млн. грн. Денежный залог возвращается только тем двум кандидатам, которые вышли во второй тур президентских выборов, остальным кандидатам этот денежный залог не возвращается и перечисляется в государственный бюджет.

По закону, Высшему административному суду Украины как суду первой инстанции подсудны дела относительно установления ЦИК результатов выборов или всеукраинского референдума. Решения, действия или бездеятельность ЦИК относительно установления ею результатов всеукраинского референдума обжалуются в Высший административный суд Украины. Все другие решения, действия или бездеятельность Центральной избирательной комиссии, члена этой комиссии обжалуются в Киевский апелляционный административный суд. Суд решает административные дела, определенные этой статьей, в двухдневный срок после поступления искового заявления.

Предусмотрено также, что голосование избирателем на избирательном участке больше чем один раз карается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком до трех лет. То же деяние, совершенное по сговору с членом избирательной комиссии или комиссии по референдуму, карается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В случае отсутствия Государственного реестра избирателей на день начала избирательного процесса очередных выборов Президента Украины составление списков избирателей осуществляется с использованием основных механизмов и процедур, определенных законом Украины «О Государственном реестре избирателей», в порядке и с особенностями, установленными Разделом ХІ закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».