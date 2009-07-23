Кабмин утвердил проект реконструкции харьковского аэропорта

Кабинет Министров Украины утвердил проект и титул реконструкции аэродрома международного аэропорта «Харьков». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Как сообщалось ранее, в начале июля Государственное предприятие «Укргосстройэкспертиза» утвердило проект реконструкции аэродромной части международного аэропорта «Харьков». Согласно утвержденному проекту, общая площадь застройки составляет 115,25 тыс. кв. м; общая стоимость строительства – 711659,56 тыс. грн., в том числе строительно-монтажные работы – 474873,33 тыс. грн., оборудование – 98673,79 тыс. грн., другие расходы – 138112,44 тыс. грн.

После утверждения титула застройки и проекта реконструкции аэродромного комплекса распоряжением правительства, необходимо провести согласование с Министерством экономики процедур выбора генерального подрядчика проекта, а также заключить с подрядчиком договор генерального подряда. По прогнозам, продолжительность работ по реконструкции аэродрома может составить около 26 месяцев. Реконструкция аэродромной части комплекса международный аэропорт «Харьков» подразумевает реконструкцию взлетно-посадочной полосы (с удлинением ее с 2220 м до 2470 м) и перронов. Реализация проекта позволит аэропорту принимать воздушные суда типа Airbus A-320 и Boeing B-737. Финансирование реконструкции осуществляется за счет государственного бюджета.

Справка. Оператором реконструкции международного аэропорта «Харьков» и единоличным инвестором реконструкции аэровокзального комплекса является группа DCH в лице компании New Systems AM. Объект реконструируется в соответствии с бизнес-планом, разработанным компаниями Airport Consulting Vienna (Австрия) и Airport Research Center (Германия). Новый терминал общей площадью более 20 тыс. кв. м. позволит к 2011 году увеличить обслуживание пассажиропотока до 650 тыс. человек. Планируется также реконструкция гостиницы аэропорта и создание современного паркинга закрытого типа. Кроме того, согласно требованиям УЕФА, будут сооружены офисные помещения, комнаты ожидания для водителей, места приветствия и пр. Проект подразумевает обеспечение разделения прибывающих болельщиков, если такая необходимость возникнет. В настоящее время ведутся работы по монтажу металлоконструкций каркаса здания нового терминала и плит перекрытия. Начаты работы по реконструкции привокзальной площади.

DCH – одна из крупнейших бизнес-групп Украины, располагающая активами различной отраслевой принадлежности. Бенефициар – Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, украинский бизнесмен, входящий в ТОП-10 наиболее состоятельных украинцев (по версии журнала «Корреспондент», 2009 г.), генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012.