Байден говорит, что США интересно воплощение мечты Ющенко

Вице-президент США Джозеф Байден заявил о заинтересованности его страны в скорейшей реализации проекта поставок каспийской нефти в Украину и другие европейские страны на основе проектного (аверсного) использования нефтепровода "Одесса-Броды".

Об этом заявила глава секретариата президента Вера Ульянченко, комментируя результаты рабочего визита вице-президента США, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время переговоров Байдена с президентом Виктором Ющенко стороны заявили об общности подходов и взаимной поддержке в реформировании энергетического сектора Украины.

Президент призвал американские компании к участию в проектах по модернизации украинской газотранспортной системы, получив позитивную реакцию американской стороны.

Участники переговоров констатировали прогресс в сотрудничестве в ядерно-топливной отрасли.

В частности, 30 марта 2008 года были подписаны контракты на поставку топлива для 3 энергоблоков Южно-Украинской АЭС. За прошедшее время реализована программа адаптации топлива к украинским АЭС.

Стороны согласились расширять на конкурсных условиях участие западных компаний в обеспечении Украины ядерным топливом, а также создание в Украине собственного производства такого топлива.

"Комплекс рассматриваемых вопросов и достигнутые договоренности иллюстрируют слова вице-президента США о том, что его страна не признает каких-либо "сфер интересов", а перезагрузка отношений между США и Россией происходит не за счет Украины", - отметила Ульянченко.

"США строят отношения с Украиной напрямую, исходя из обоюдных интересов и не оглядываясь на позицию любых третьих сторон", - отметила она.

Глава секретариата напомнила, что Байден высказался в поддержку суверенитета и независимости Украины и ее права на собственный выбор, который включает выбор своих отношений и союзников.

В ходе встречи американская сторона констатировала необратимые успехи, которых достигла Украина в течении последних лет в вопросах демократизации общества - несмотря на чрезвычайные внутренние и внешние затрудняющие факторы.

Были обсуждены способы предоставления Украине помощи в проведении реформ, необходимых для дальнейшего развития демократии и экономики, борьбы с экономическим кризисом.

Ульянченко выразила уверенность, что практическое сотрудничество между странами и в дальнейшем будет развиваться во всех вопросах, представляющих взаимный интерес: "Отношения стратегического партнерства получили новую динамику".

"Этому будет способствовать и работа созданной по итогам визита украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству, первое заседание которой состоится осенью этого года", - подчеркнула она.

Украинская правда